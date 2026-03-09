Siniakova sorprende en Indian Wells y elimina a la campeona Andreeva

SE IMPONE. Siniakova dio la campanada.

La checa Katerina Siniakova, número 44 del mundo, dio la campanada este lunes al eliminar a la rusa Mirra Andreeva, número 8 de la WTA y vigente campeona de Indian Wells.

Siniakova se impuso por 4-6, 7-6(5) y 6-2, dejando fuera a la tercera mujer más joven en coronarse en este torneo, título que Andreeva ganó en 2025 con 17 años.

UNA REMONTADA QUE CONFIRMA SU EXPERIENCIA ANTE TOP-10

La jugadora checa llegaba a esta ronda tras eliminar a la canadiense Leylah Fernández en 3 horas y 28 minutos, el segundo partido más largo del año en el circuito femenino.

En su carrera, Siniakova ya había derrotado diez veces a jugadoras ubicadas en el top-10, y Andreeva se convirtió en su víctima más reciente.

FINAL CON POLÉMICA Y RIVAL POR DEFINIRSE

La rusa abandonó la pista frustrada por la derrota, especialmente porque en la bola de partido, Siniakova ganó el punto tras un ‘let’ que descolocó a Andreeva.

La checa enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y la estadounidense Ashlyn Krueger.

Draper doblega a Cerúndolo y se cita con Djokovic

Por su parte, el británico Jack Draper, actual campeón, derrotó este lunes por 6-1 y 7-5 al argentino Francisco Cerúndolo (número 20) para avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde enfrentará al serbio Novak Djokovic.

Draper, número 14 del ranking, necesitó 1 hora y 21 minutos para superar a Cerúndolo, quien en 2025 había alcanzado los cuartos de final antes de caer ante Carlos Alcaraz.

CERÚNDOLO REACCIONÓ, PERO NO BASTÓ

El argentino no logró competir en el primer set, pero luchó con orgullo en el segundo, donde llegó a estar dos veces arriba con una rotura.

Sacó para igualar el partido 5-4, pero Draper firmó el break, volvió a equilibrar el marcador y concretó una nueva rotura para cerrar el encuentro y sellar su pase.

Al británico le espera ahora Djokovic, quien ganó el único enfrentamiento previo entre ambos, disputado en Wimbledon 2021.

Djokovic: “El tenis femenino es el deporte de mujeres más exitoso y mejor pagado”

Finalmente, el serbio Novak Djokovic afirmó este lunes que el tenis femenino es, “de lejos, el deporte de mujeres más exitoso y mejor pagado”, y aseguró sentirse orgulloso del crecimiento global de la disciplina.

Consultado sobre si existe igualdad entre el circuito masculino y el femenino, Djokovic aseguró que más que opinión, “es un hecho”.

“Estoy feliz por eso y orgulloso”, añadió el número uno del mundo. “Creo que el tenis femenino está en una situación muy buena”.

Djokovic se clasificó este lunes a los octavos de Indian Wells por primera vez desde 2017 y será rival de Jack Draper en la siguiente ronda.