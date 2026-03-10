Champions League 2026: resultados de los octavos de final de hoy 10 de marzo

Este martes 10 de marzo de 2026 comenzó la ronda de octavos de final de la Champions League, con cuatro partidos de ida que marcaron el inicio de la fase eliminatoria del torneo europeo.

Resultados de la Champions League hoy (10 de marzo)

Estos fueron los marcadores de los partidos disputados este martes:

Galatasaray 1-0 Liverpool

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

Atalanta 1-6 Bayern Múnich

Newcastle 1-1 Barcelona

Atlético de Madrid goleó al Tottenham

El resultado más llamativo de la jornada fue la victoria del Atlético de Madrid por 5-2 ante el Tottenham, en un partido donde el equipo español fue claramente superior.

Los goles del conjunto colchonero fueron de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Álvarez (doblete) y Robin Le Normand, mientras que Pedro Porro y Dominic Solanke descontaron para el equipo inglés.

Bayern Múnich aplastó al Atalanta

Otro resultado contundente fue el del Bayern Múnich, que goleó 6-1 al Atalanta como visitante, dejando prácticamente encaminada la serie rumbo a los cuartos de final.

Barcelona rescató empate ante Newcastle

En Inglaterra, el Barcelona empató 1-1 ante el Newcastle en St. James’ Park.

El conjunto inglés se adelantó con un gol de Harvey Barnes, pero el equipo catalán logró igualar en los minutos finales con una anotación del joven Lamine Yamal.

Sorpresa en Turquía

La sorpresa del día fue la victoria del Galatasaray 1-0 sobre el Liverpool, gracias a un gol temprano de Mario Lemina, que le dio ventaja al equipo turco en la eliminatoria.

Con estos resultados, las series quedan abiertas y se definirán en los partidos de vuelta de los octavos de final, donde se conocerá a los equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Champions League 2026.