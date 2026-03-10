Chivas vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Clásico de la Liga MX Femenil

Chivas vs América Femenil Club Deportivo Guadalajara Femenil recibe a Las Águilas en el estadio Akron (Crónica Digital)

Chivas y América Femenil juegan hoy en el estadio Akron una edición más del Clásico Nacional con motivo del partido pendiente de la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de este martes 10 de marzo: horario y dónde ver en vivo.

Club Deportivo Guadalajara Femenil presume un paso perfecto en casa durante el torneo. Del otro lado aparecen las azulcremas, quienes llegan con aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla del futbol mexicano femenil.

Previa y pronóstico Chivas vs América Femenil | Partido de la jornada 10 de la Liga MX Femenil

La escuadra dirigida por Antonio Contreras ha disputado cinco encuentros en casa durante el Clausura 2026 y ha ganado todos, una racha que fortalece su candidatura para competir por los primeros puestos de la clasificación.

Además llega con confianza tras imponerse 4-2 al Atlas en el Clásico Tapatío, un resultado que reforzó su posición en la pelea por el liderato.

Las dirigidas por Ángel Villacampa tampoco llega con dudas en su rendimiento. Las Águilas atraviesan un momento importante dentro del torneo, con un plantel equilibrado y resultados que las mantienen como protagonistas del campeonato. El equipo dirigido por Ángel Villacampa viene de empatar 1-1 frente a Rayadas de Monterrey.

En el historial del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil la ventaja pertenece al conjunto capitalino. De 32 enfrentamientos disputados, América registra 17 triunfos, mientras que Guadalajara suma 7 victorias y se contabilizan 8 empates.

A pesar de ese registro histórico, Chivas cuenta con un arma ofensiva capaz de inclinar la balanza, su nombre es Alicia Cervantes. La delantera es la máxima goleadora en la historia de esta rivalidad con 15 anotaciones frente a las capitalinas.

El pronóstico apunta a un partido equilibrado. Chivas posee la fortaleza de su localía y todo se perfila para un empate.

¿A qué hora juegan Chivas vs América Femenil hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs América Femenil?

En México, el encuentro podrá verse a través de FOX, mientras que en streaming estará disponible en Amazon Prime Video, Tubi y FOX One. No va por TV abierta.

Para la audiencia en Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Telemundo Deportes y FOX Deportes, con opción digital mediante PeacockTV.com.

Alineaciones probables Chivas vs América Femenil

Chivas: Blanca Félix (C); Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López, Natalia Villarreal; Eva González, Yamile Franco, Carolina Jaramillo; Jasmine Casárez, Denise Castro y Alicia Cervantes.D.T. Antonio Contreras.

América: Itzel Velasco; Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Mariela Ramos, Jana Gutiérrez; Irene Guerrero, Gabriela García, Nancy Antonio, Angelique Saldívar; Scarlett Camberos (C) y Geyse Da Silva.