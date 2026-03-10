Chivas vs América Femenil: resumen y goles de la gran voltereta de Guadalajara en el Clásico de la Liga MX Femenil

Chivas se lleva el Clásico Guadalajara dio la voltereta ante América Femenil

Club Deportivo Guadalajara Femenil logró una gran remontada en el Estadio Akron ante América Femenil en la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Chivas iba perdiendo por dos goles y el marcador final termino 3-2, rompiendo el invicto de Las Águilas.

La noche del 10 de marzo, la casa del Rebaño fue escenario de un encuentro cargado de emociones, goles y momentos de controversia que terminó con una voltereta memorable.

La victoria impulsó a Guadalajara hasta 25 puntos, colocándolo en el segundo lugar de la tabla, a una unidad del liderato ocupado por Rayadas. América se mantiene con 21 unidades, situado en la quinta posición.

Resumen y goles Chivas vs América Femenil

El partido comenzó con intensidad y con dos equipos dispuestos a imponer condiciones. América tomó la iniciativa y logró colocarse en ventaja, situación que obligó a Chivas a remar contracorriente durante gran parte del encuentro.

Las dirigidas por Villacampa manejearon la posesión con mayor claridad gracias al trabajo en mediocampo de Irene Guerrero, pieza clave en la circulación del balón.

La ofensiva visitante encontró en Geyse a su jugadora más peligrosa. La delantera brasileña generó varias aproximaciones, aunque el gol se resistió en los primeros 45 minutos.

El dominio continuó tras el descanso. Al minuto 54, América encontró finalmente la recompensa. Un avance por el sector izquierdo dejó a Geyse dentro del área; la atacante se abrió espacio entre varias defensoras y sacó un disparo cruzado que superó a Blanca Félix para el 0-1.

El segundo golpe llegó muy pronto. Apenas cinco minutos después, una jugada llena de rebotes dentro del área terminó con Nancy Antonio encontrando el balón y conectando un potente derechazo que se incrustó cerca del poste para el 0-2.

En ese instante, el partido parecía completamente inclinado a favor del equipo dirigido por Ángel Villacampa.

Los goles de Chivas Femenil

La reacción rojiblanca apareció con rapidez y cambió por completo la narrativa del partido.

Al minuto 65, Denise Castro desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso al área. Gabriela Valenzuela apareció sin marca y definió de derecha para colocar el 2-1, un gol que encendió al Estadio Akron.

GABYYYYYYY! 🔥



Con apenas unos segundos en la cancha, Denise elude rivales por izquierda, ingresa al área y saca un servicio para @gabrielavzla9 que solo empuja el balón y recorta distancias.



— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 11, 2026

El impulso del descuento se transformó en presión constante sobre la portería defendida por Sandra Paños.

La igualdad llegó al minuto 73. Carolina Jaramillo probó desde larga distancia con un disparo que impactó en el travesaño y terminó desviándose en la espalda de la guardameta española antes de cruzar la línea. El 2-2 desató la euforia en la grada y abrió un nuevo partido.

¡LO EMPATÓ EL GUADALAJARA! 💪@carojaramillo94 le pegó de larga distancia, el balón se estrella en el travesaño e ingresa a las redes para empatar #ElClásicoDeMéxico



— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 11, 2026

Cuando el encuentro entraba en su recta final, Chivas completó la remontada.

Un centro al área fue bajado de cabeza por Jasmine Casarez, quien dejó el balón a la llegada de Adriana Iturbide. La delantera rojiblanca, con pocos minutos en la cancha, resolvió con precisión dentro del área para marcar el 3-2 definitivo.

¡VOLTERETA ROJIBLANCAAAA! 🔥@JasmineCasarez_ asiste y deja sola a @Boyi58 para darle la vuelta a #ElClásicoDeMéxico



— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 11, 2026

El Estadio Akron estalló con el gol de la conocida “Doctora del Gol” y así se selló la remontada del Club Deportivo Guadalajara.