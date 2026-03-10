¿Cómo quedó Philadelphia vs América? Resumen del partido de octavos de la Concachampions 2026

El Club América derrotó 1-0 al Philadelphia Union en el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026, disputado en el Subaru Park de Estados Unidos.

¿Quién anotó el gol del América?

El único gol del partido fue obra de Raphael Veiga, quien marcó al minuto 19 con un disparo que le dio la ventaja al conjunto azulcrema en la serie.

¿Qué pasó con Malagón durante el partido?

Una de las jugadas que más preocupó fue la lesión de Luis Ángel Malagón, portero del América, quien tuvo que salir de cambio tras resentirse de la rodilla durante el encuentro, encendiendo las alarmas en el equipo y en la Mexico national football team.

¿Qué sigue para América y Philadelphia en la serie?

Con este resultado, el América toma ventaja en la eliminatoria y buscará sellar su pase a los cuartos de final en el partido de vuelta en la Ciudad de México, donde el conjunto de la MLS deberá remontar para seguir con vida en la Concachampions.