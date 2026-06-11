México disputará medallas de oro y bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz están a un paso de ser campeonas en Turquía. (Foto especial)

El equipo mexicano femenil de arco recurvo, conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, clasificó a la gran final en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026. El domingo buscarán el oro frente al equipo de China.

Las medallistas olímpicas de París 2024 firmaron tres victorias dominantes: 6-0 ante Gran Bretaña en octavos de final, 6-0 contra Japón en cuartos de final y 5-4 frente a Corea del Sur, máxima potencia del planeta en este deporte.

Será el próximo domingo en la madrugada (tiempo del centro de México) cuando Valencia, Vázquez y Ruiz disputen la gloria en contra de China, quien por su parte dejó en el camino por el pase a la final al equipo anfitrión Turquía por 5-4.

Van por el bronce en equipo mixto compuesto

En la misma jornada, el equipo mixto de arco compuesto, integrado por Maya Becerra y Sebastián García, se instaló en el duelo por la presea de bronce, el cual tendrá lugar el sábado ante su similar de Estados Unidos.

Becerra y García se impusieron 155-154 a la pareja de Países Bajos en la segunda ronda, después 158-155 a la dupla de Kazajistán en cuartos de final y cayeron en semifinales por 155-158 ante la pareja de Dinamarca.

El equipo de arco recurvo varonil pierde el bronce

A su vez, el equipo mexicano varonil de arco recurvo con Matías Grande, Francisco Padilla y Juan Téllez cayeron por marcador de 1-5 en la lucha por el metal de bronce con China Taipéi, después de haber dejado en el camino a Bélgica por 5-4, Turquía por 6-2 y 5-1 Italia, así como perder 2-6 con Corea del Sur y 1-5 contra China Taipéi.

En la jornada del viernes se desarrollarán las eliminatorias individuales de arco recurvo y arco compuesto.