México vs Corea del Sur: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana su siguiente partido del Mundial 2026?

México vs Corea del Sur Tras un intenso partido inaugural, México se prepara para su siguiente rival en la Fase de Grupos del Mundial 2026: Corea del Sur.

¡Oficialmente arrancó el Mundial FIFA 2026! Con una festiva inauguración que incluyó los talentos interculturales de Shakira, Los Ángeles Azules, Maná y J Balvin, seguido del partido inaugural México vs Sudáfrica, donde el Tricolor se impuso 2-0 ante la selección rival, ganando así su primera inauguración mundialista tras las cinco derrotas y dos empates que protagonizaron en ediciones anteriores.

Ahora, los futbolistas mexicanos seleccionados para representar al país en el torneo de futbol, deben prepararse para sus siguientes rivales: la selección de Corea del Sur, cuyo enfrentamiento ha generado una enorme expectativa al tratarse de dos países que expresan una amistad cercana desde la Copa del Mundo Rusia 2018, cuando los surcoreanos permitieron el paso de México a octavos de final.

México vs Corea del Sur: ¿cuándo y dónde será el siguiente partido de la Selección Mexicana?

Los Tricolor se enfrentarán a Corea del Sur el jueves 18 de junio de 2026, no obstante, este duelo no se llevará a cabo en la Ciudad de México donde protagonizaron el partido inaugural, sino que viajarán al Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco; en terreno nacional, la Selección Mexicana buscará su segunda victoria en Fase de Grupos.

Sin embargo, Corea del Sur se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas de Asia en las últimas décadas, por lo que buscará acumular puntos importantes para avanzar en el torneo, superando el último enfrentamiento amistoso entre ambos países en septiembre de 2025, donde empataron 2-2.

Mundial 2026: ¿a qué hora y cómo ver el partido México vs Corea del Sur?

La batalla entre México y Corea del Sur corresponde a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se disputará en Guadalajará el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que para otras regiones será:

Noroeste (Baja California): 18:00 horas.

18:00 horas. Pacífico (Sonora Chihuahua): 19:00 horas.

Este enfrentamiento será transmitido a través de plataformas de streaming y canales de televisión abierta en México, por lo que podrás seguirlo a través de:

Canal 5.

Azteca 7.

TUDN.

ViX.

México llegará al encuentro saboreando la victoria del partido inaugural y con la intención de robarse un triunfo más, mientras que Corea del Sur se enfrentará esta noche a Chequia, por lo que el momentum con el que arribarán a su duelo contra la selección Tricolor es todavía una incógnita.