Monterrey vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayados en la Concachampions 2026

Monterrey vs Cruz Azul Rayados recibe hoy a la Maquina en el estadio BBVA en el marco de la ida de los Octavos de final de la Concachampions (Crónica Digital)

Monterrey y Cruz Azul protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de ida de la Concachampions que se disputa en el estadio BBVA, casa de los Rayados: horario y dónde ver en vivo.

La Maquina llega a este encuentro como actual campeón de la Concacaf Champions Cup y cómo líder general de la Liga MX. Sin embargo, el equipo donde milita Sergio Canales presume ventaja histórica sobre los celestes en la Concachampions.

Previa y pronóstico Monterrey vs Cruz Azul | Partido de la Concachampions 2026

Club de Futbol Monterrey y la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón vuelven a cruzar caminos en la Copa de Campeones de Concacaf después de cinco años.

El antecedente más reciente en el torneo ocurrió en las semifinales de 2021, serie que terminó con dominio regiomontano gracias a un marcador global de 5-1.

En total, ambos clubes se han enfrentado en dos eliminatorias de ida y vuelta dentro de la competencia continental y el balance favorece a Rayados con tres victorias y un empate.

A pesar de esa ventaja histórica en el torneo internacional, el contexto actual presenta un panorama más equilibrado. Cruz Azul llega como campeón defensor y con un rendimiento ofensivo destacado en la ronda previa tras eliminar al Vancouver FC con un marcador global de 8-0, una serie en el que se registró un hat-trick de Luka Romero.

Monterrey también superó la primera fase tras imponerse 3-1 al Xelajú de Guatemala, en una eliminatoria más cerrada.

En los últimos seis partidos de la Liga MX entre Rayados y La Máquina, Cruz Azul ha conseguido cuatro victorias, un empate y una derrota. Uno de los datos más llamativos aparece en los partidos disputados en Monterrey, donde el conjunto celeste suma tres victorias consecutivas en el Estadio BBVA.

Con estos datos, el pronóstico para el partido de ida de los octavos e final de la Concachampions perfila un empate en la casa del conjunto regiomontano.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Cruz Azul hoy?

El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Cruz Azul?

El enfrentamiento entre Rayados y La Máquina podrá seguirse en Fox One en México. El juego de hoy no va por TV abierta ni habrá posibilidad de verlo gratis.

Alineaciones probables Monterrey vs Cruz Azul

Monterrey podría iniciar con Luis Cárdenas en la portería; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves y Stefan Medina en la defensa; Jorge Rodríguez, Sergio Canales e Iker Fimbres en el mediocampo; Luca Orellano, Ricardo Chávez y Uros Djurdjevic en la delantera.

Cruz Azul apunta a formar con Andrés Gudiño en el arco; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos en la zaga; Agustín Palavecino, Amaury García y Carlos Rotondi en la zona media; Luka Romero, José Paradela y Nicolás Ibáñez en el ataque.