Otra baja para la Selección Mexicana: ¿Malagón se pierde el Mundial 2026?

El portero del Club América, Luis Ángel Malagón, encendió las alarmas luego de salir de cambio durante el partido frente al Philadelphia Union en la CONCACAF Champions Cup.

Durante una jugada, el arquero mexicano resintió molestias en la rodilla, por lo que fue atendido por el cuerpo médico. Tras la revisión en el campo, el guardameta no pudo continuar y fue sustituido para evitar agravar la lesión.

Hasta el momento no hay un parte médico oficial, pero la situación genera preocupación debido a que Malagón es uno de los porteros que compiten por un lugar en la Mexico national football team rumbo al Mundial de 2026.



