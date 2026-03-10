¿Qué pasó entre Randy Arozarena y Cal Raleigh? El beisbolista mexicano explotó contra su compañero de Seattle

Raleigh rechaza saludo de Arozarena Tensión entre los Marineros de Seattle; Randy Arozarena habla sobre el saludo que Cal Raleigh le negó en el enfrentamiento México vs Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol.

La rivalidad entre México y Estados Unidos en el beisbol revivió con fuerza la noche de ayer durante su enfrentamiento en Fase de Grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026, sin embargo, no fue la derrota lo que despertó asperezas entre los jugadores, sino un saludo no respondido.

Cuando Randy Arozarena se posicionó en la caja de bateo, extendió su mano para saludar a su compañero de los Marineros de Seattle, el cátcher Cal Raleigh, el cual se limitó a pronunciar: “Good to see you (Me alegro de verte o Qué bien verte)”, ignorando la mano extendida.

¿Por qué razones Raleigh ignoró el saludo de Arozarena?

El momento exacto en el que Raleigh decidió no aceptar el saludo de su compañero de Seattle se viralizó rápidamente en redes sociales, donde la opinión se ha dividido a favor de los dos jugadores.

Ya sea por parte de la población estadounidense como por parte de la afición latina, internautas han alzado la voz por cada uno sin importar la nacionalidad ni selección que estuvieran apoyando en el momento del partido.

“Tal vez Raleigh estaba distraído”, señaló una aficionada, pero un usuario de X respondió a su comentario asegurando que el cátcher de Estados Unidos dijo algo a Arozarena que lo hizo inclinarse para escuchar, por lo que “Raleigh decidió no darle la mano conscientemente”.

A esto, otra parte de la afición al béisbol apuntó que esta decisión del jugador estadounidense pudo deberse a que algunos bateadores utilizan resina de pino u otras sustancias pegajosas para mejorar el agarre de su bate, una materia que complicaría la tarea del cátcher en el juego si llega a mancharse de ella.

“No creo que Cal Raleigh haya hecho nada mal. Sí, son compañeros, pero en el Clásico Mundial de Beisbol son rivales”, declaró uno de los internautas en la discusión en redes sociales, a quienes se unieron más opiniones que señalaban la rivalidad entre los países.

La rivalidad en el Clásico Mundial de Beisbol: ¿es personal?

Hace un par de días, un hecho similar ocurrió en el enfrentamiento entre República Checa y Australia, cuando el bateador Milan Prokhop extendió su mano para saludar al receptor australiano, Robbie Perkins.

No obstante, la transmisión captó el instante en el que Perkins negó con la cabeza, decidiendo así rechazar el saludo amistoso.

Debido a que este suceso también despertó la indignación de los aficionados y aficionadas del torneo, el jugador australiano decidió declarar públicamente su razón para rechazar el saludo de Prokhop.

“Es sólo una cuestión de competitividad, nada personal. No hay absolutamente ninguna malicia”, señaló que no guardaba resentimiento alguno y que simplemente estaba más concentrado en el juego.

Sin embargo, Cal Raleigh ha mantenido el silencio respecto a su decisión de dejar al jardinero izquierdo de México con la mano extendida, lo que mantiene la discusión presente en redes sociales.

“Que se lo meta por el cu...”, declaró Arozarena a los medios

Al término del duelo entre México y Estados Unidos, Arozarena habló con los medios sobre el saludo rechazado por Raleigh durante el juego.

“Primero que dé gracias a Dios que tiene buenos papás, está bien educado”, mencionó en la entrevista, compartiendo la anécdota de que recientemente se encontró con los padres de su compañero en el hotel y éstos le saludaron, incluso brindándole un abrazo por la alegría de verlo.

Randy Arozarena just went off on Cal Raleigh;



(Translated and written by Master Flip)



How do you think I should respond to Cal Raleigh? How should I put it to him?

I want to say it in four languages.



First in Spanish: The only thing he should be thankful for is having such… pic.twitter.com/3uuyjkZrmn — Master Flip 🇩🇴 (@Masterflip_) March 10, 2026

Sin embargo, después de este comentario, la indignación de Arozarena estalló y declaró:

“Lo otro se lo diré a lo cubano, tiene que irse pa’ la casa de la p*nga; a lo mexicano, que se vaya a la ve$#%; en inglés, el ‘good to see you’ que me dijo, que se lo meta por el c*lo”, dicho esto, se alejó del micrófono.

Hasta el momento, Raleigh no ha dado una declaración pública del suceso, mas los y las internautas continúan discutiendo si el actuar del estadounidense realmente se debió a un orgullo nacional típico en cualquier competencia mundial o si se trató de una insolencia consciente.

Por su parte, fanáticos y fanáticas de Seattle Mariners señalan que este conflicto no es suficiente para separar a los compañeros y que se trata sólo de una respuesta común de Estados Unidos al jugar el Clásico Mundial de Beisbol, rememorando la edición de 2023 cuando el cátcher Will Smith también rechazó el saludo.