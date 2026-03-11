Agencia libre NFL: 5 historias a seguir en el “año nuevo” de la liga

Agencia Libre Oficialmente, la agencia libre comienza este miércoles 11 de marzo con muchos cambios de cara a la siguiente temporada.

Esta semana, los equipos de la NFL han comenzado a negociar con jugadores agentes libres y múltiples cambios ya se han confirmado. Sin embargo, es hasta este lunes 11 de marzo que estos acuerdos se hacen oficiales a nivel contractuales y se pueden considerar verdaderamente un hecho. Tal fue el caso de Maxx Crosby, cuyo acuerdo de trade “se cayó” para ser traspasado a los Baltimore Ravens y ahora dificulta la situación de los Raides. Estas son cinco historias a tener en cuenta durante este periodo.

El destino de Maxx Crosby

El pasado fin de semana, los Raiders anunciaron que acordaron un trade con los Baltimore Ravens para traspasar a su ala defensiva estelar a cambio de dos selecciones de primera ronda. Sin embargo, este martes 10 de marzo, el equipo del norte de la conferencia americana informó que no seguirían adelante con el acuerdo luego de que el jugador fallara durante los exámenes médicos.

Crosby, quien es considerado como uno de los mejores de la posición ha manifestado su deseo de salir de los Raiders después de siete temporadas con el equipo. Sin embargo, su situación física podría impactar directamente en sus posibilidades así como en las ofertas que podría recibir. Esto también impacta en el mercado de los Raiders, quienes ya contaban con la salida del número 98 y que ahora necesitarán darle salida, aunque el precio sea menor a las dos selecciones de primera ronda.

¿Qué veteranos regresan?

El tiempo pasa y no perdona a nadie, especialmente en una liga tan competida donde el margen de error es poco y las oportunidades reducidas. Dos quarterbacks veteranos tienen en el aire su futuro en la NFL.

El primero de ellos es Aaron Rodgers, quien jugó la temporada pasada con los Pittsbugh Steelers. A sus 42 años, el cuatro veces MVP de la liga se encuentra en la parte final de su carrera. Aunque los ‘Acereros’ han señalado el interés por regresarlo un año más, se desconoce si el mariscal regresará si quiera a competir este 2026.

Por su parte, Kirk Cousins será liberado el día de hoy por los Atlanta Falcons, quienes ya lograron un acuerdo con Tua Tagovailoa. El ‘capitán Kirk’ fue relegado a la banca por Michael Penix Jr desde el 2024 y se desconoce dónde continuará su carrera. Con 37 años, no hay demasiados lugares en los que el ex de los Vikings pueda ser un titular indiscutible, por lo que las siguientes semanas serán claves.

Las nuevas novelas de los Cowboys

Para no variar, los Dallas Cowboys y Jerry Jones serán tema de conversación durante la agencia libre. El año pasado, la historia giró en torno a las negociaciones fallidas con Micah Parsons, quien terminó forzando su salida del equipo vía trade a los Green Bay Packers. Ahora, serán George Pickens y Brandon Aubrey quienes tendrán que lograr un acuerdo.

Luego de salir de Pittsburgh y llegar a Dallas, Pickens tuvo la mejor temporada de su carrera en cuanto a yardas aéreas, pases recibidos y touchdowns marcados. Ahora, “GP3” ya recibió la etiqueta de jugador franquicia para evitar salir en la agencia libre. Ahora, falta ver si llegarán a un acuerdo a largo plazo, si firmará la etiqueta o si habrá más drama de cara a la temporada.

Por su parte, Brandon Aubrey tampoco ha firmado una extensión. En semanas pasadas, se reportó que el pateador estrella ya rechazó una primera oferta por parte del equipo de la estrella solitaria. Para ganar tiempo, la directiva le colocó un “tender” para mantener la ventaja en las negociaciones.

Los más cotizados

El mercado se mueve muy rápido, pero todavía hay varios nombres importantes que podrían cambiar de aires en las próximas horas o días.

Elementos como Kyler Murray, Dallas Goedert, Taylot Decker, Joey Bosa, Jadeveon Clowney, Steffon Diggs, Deebo Samuel, Rachaad White, entre otros, buscan acuerdos para seguir su carrera en la NFL.

Trades de ensueño

Finalmente, la agencia libre no se trata únicamente de firmar jugadores cuyo contrato ya ha vencido. Las directivas trabajan continuamente para mejorar sus rosters de cara al inicio de la temporada, y eso incluye intercambios que buscan cambiar el destino de la temporada.

Juagdores como AJ Brown, Chris Olave, Tee Higgins o Justin Jefferson son algunos de los nombres que han sonado en meses pasados como objetos de deseo de otros equipos para conseguir a través de un intercambio.