Red Sox vs. Yankees: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Juego 2 de la Serie de Comodines de la MLB

Red Sox vs. Yankees. Juego 2 de la Ronda de Comodines. (Crónica Digital)

Luego de la aplastante victoria de los Yankees en casa por 9 carreras a 0 a los Red Sox, se perfila el siguiente Juego en el que los de Boston tendrán la obligación de hacer un mejor papel si no quieren quedar eliminados en manos de su histórico rival por segundo año consecutivo, cuando en octubre de 2025, perdieron la ventaja precisamente en la Serie de Comodines.

En el juego anterior, además, los Medias Rojas sufrieron a manos del pitcher Cam Schlittler, a quien los Yankees han destacado como el sexto lanzador en registrar dos aperturas de postemporada sin permitir carreras, con al menos 10 ponches, siendo ante los Red Sox la última vez que tuvo estadísticas semejantes, eliminándolos en el proceso.

¿Quiénes serán los abridores para el encuentro Red Sox vs. Yankees?

Max Fried tendrá la responsabilidad sobre el montículo con los de Nueva York. El lanzador estuvo presente en 20 encuentros de la temporada, con una marca equilibrada de 5-5. Para Boston, puede ser un buen augurio, pues el número 54 de los Yankees cuenta con una marca de 2-6 en postemporadas. Fried consiguió 104 ponches y obtuvo una efectividad de 2.80 durante la temporada.

Sonny Gray será el elegido por los Red Sox para dar inicio sobre el montículo, con la responsabilidad de mantener dentro del juego a los suyos, quien cuenta con una marca de 1-3 en postemporadas. El veterano partició en 29 juegos en la temporada y registró un récord bastante favorable de 18-5, con 149 ponches y una efectividad de 2.72.

Resultados anteriores entre Red Sox y Yankees

Existe una clara ventaja por parte de los Yankees ante los Red Sox en el último tiempo, dejando a los Medias Rojas con una sola victoria en los últimos 5 juegos disputados entre ambos equipos.

28 de agosto: Red Sox 0-1 Yankees

29 de agosto (Juego 1): Red Sox 6-0 Yankees

6-0 Yankees 29 de agosto (Juego 2): Red Sox 2-9 Yankees

30 de agosto: Red Sox 1-16 Yankees

Juego 1, Serie de Comodines: Red Sox 0-9 Yankees

¿A qué hora será el Juego 2 Red Sox vs. Yankees?

El juego se llevará a cabo hoy miércoles 30 de septiembre desde el Yankee Stadium a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde se podrá ver el Juego 2 Red Sox vs. Yankees?

El juego será transmitido por plataformas de streaming así como televisión de paga: