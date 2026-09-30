Por qué España escribió México con J ante la Sub-20 y qué dice la RAE

Futbolistas españoles celebrando el gol ante México sub 20. Partido amistoso entre ambas selecciones. (@SEFutbol/X y Crónica Digital)

El 30 de septiembre, la Selección sub 20 de México se enfrentó a la de España, de la misma categoría. En el encuentro, España terminó por imponerse a México con un marcador de 2-0, con goles de Thiago Pitarch y José Antonio Morante.

¿Por qué España escribe México con J y qué dice la RAE?

Según la RAE, la grafía “Méjico” es correcta para usarse, sin embargo, la misma Academia explica que se recomienda usarse “México”, pues es la forma correcta localmente.

“La grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no ⊗‍[méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc”.

Igualmente, explican que la falta de correspondencia entre grafía y la pronunciación se debe a que la letra x conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en donde la correspondía al fonema que hoy ocupa la letra j. Incluso, destacan ejemplos como en la escritura y pronunciación tanto de Oaxaca como Texas, en donde precisamente, el fonema de la x es igual al de la j. Asimismo, dentro del mismo texto se explica cómo en España, las grafías usuales hasta hace poco para escribir México, eran con j.

“En España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran Méjico, mejicano, etc. Aunque son también correctas las formas con j, se recomiendan las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica”.

¿Por qué entonces los españoles eligen escribir México con j?

A pesar de que actualmente la RAE recomienda escribir México con x, el uso de Méjico en España responde principalmente a una tradición ortográfica que se consolidó durante el siglo XIX. La propia Real Academia Española adoptó durante el siglo XIX criterios ortográficos que favorecieron el uso de la j para representar este sonido, por lo que las formas Méjico y mejicano tuvieron una presencia considerable en España durante décadas.

Esta tradición explica que dichas grafías todavía aparezcan ocasionalmente en textos españoles, aunque su utilización ha disminuido. Por eso mismo, llama la atención que en un partido amistoso entre ambas selecciones, aunque juvenil, se haya decidido utilizar Méjico en el lugar de la forma recomendada México..