Cozumel fortalece su apuesta por el turismo deportivo con el Primer Triatlón de Pueblos Mágicos 2026

TODOS GANAN. Los organizadores esperan alrededor de 800 participantes y estiman una derrama económica cercana a los 30 millones de pesos.

Deporte, naturaleza y cultura se encontrarán en Cozumel con el 1er Triatlón de Pueblos Mágicos Cozumel 2026, “La Isla del Deporte”, una nueva competencia que busca atraer atletas y visitantes a la isla, además de darle un nuevo impulso al turismo deportivo.

El triatlón se realizará el 18 de octubre y contará con las categorías Kids, Sprint, Olímpico y Olímpico por relevos, para que tanto principiantes como atletas experimentados puedan participar. Para los competidores de alto rendimiento, durante la presentación se anunció una bolsa de premiación de 150 mil pesos.

Impacto turístico y económico

Los organizadores esperan alrededor de 800 participantes y estiman una derrama económica cercana a los 30 millones de pesos.

Además, se busca involucrar a los 177 Pueblos Mágicos del país, invitando al menos a un representante de cada destino para formar parte de esta celebración deportiva.

Respaldo institucional al proyecto

Durante la presentación estuvieron Nathalie Veronique Desplas Puel, subsecretaria de Turismo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México; Xóchitl López Sansores, directora de Desarrollo de Productos Turísticos de Quintana Roo; José Elías Farah, director de Turismo y Desarrollo Económico de Cozumel; además de José Luis Sosa Limón, presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo.

La competencia busca aprovechar el atractivo natural de Cozumel y la experiencia que la isla ya posee como sede de eventos deportivos para continuar creciendo en este segmento y atraer visitantes durante temporadas de menor afluencia turística.

Promoción especial para los participantes

Como parte del lanzamiento, se anunció una promoción especial de 50 por ciento de descuento en las inscripciones durante 24 horas, utilizando el código “vivecozumelpromo”. El registro y la información del evento pueden consultarse en visitcozumel.mx.

Con esta primera edición, Cozumel busca que el deporte sea también una manera de conocer la isla, su naturaleza y su cultura, al tiempo que abre un nuevo espacio para reunir a atletas y representantes de los Pueblos Mágicos de México.