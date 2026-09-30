¿Qué pasó con Alberto del Río? Prisión preventiva, medio millón y el rechazo para ver a El Patrón

Alberto El Patrón, antes Alberto del Río. El originario de San Luis Potosí organizó un Meet & Greet en el cual asistieron menos de 100 personas. (Redes Sociales)

Alberto del Río, uno de los luchadores mexicanos que mayor reconocimiento alcanzó en WWE, atraviesa un complicado momento profesional meses después de haber permanecido bajo prisión preventiva por un caso de violencia familiar. Ahora, una convivencia con aficionados en la Ciudad de México habría evidenciado las dificultades de “El Patrón” para recuperar el terreno perdido.

¿Qué hizo Alberto del Río “El Patrón”?

José Alberto Rodríguez Chucuan, mejor conocido como Alberto del Río o “El Patrón”, llegó a convertirse en una de las principales figuras mexicanas de la lucha libre internacional. Su paso por WWE lo llevó a conquistar campeonatos mundiales y a colocarse entre los talentos nacionales de mayor proyección fuera del país.

Sin embargo, durante 2026 su carrera enfrentó un nuevo episodio fuera del cuadrilátero. El pasado 6 de abril, el luchador fue detenido en San Luis Potosí después de una llamada de auxilio realizada por su pareja, quien lo señaló por agresiones físicas y verbales.

Posteriormente, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada y mantenerlo recluido en el penal de La Pila mientras se definía su situación jurídica. La Fiscalía de San Luis Potosí le imputó delitos relacionados con violencia familiar y lesiones calificadas en ese contexto. Alberto solicitó enfrentar el procedimiento en libertad, pero inicialmente el juez rechazó la petición.

Alberto del Río recuperó su libertad tras un acuerdo

El 11 de abril, Alberto del Río salió del penal después de que un juez concediera la suspensión condicional del proceso. De acuerdo con reportes publicados entonces, el luchador reconoció su responsabilidad en los hechos y se estableció un acuerdo que incluyó el pago de un millón de pesos a su pareja.

Entre las condiciones establecidas también se encontraban mantener buena conducta, someterse a revisiones de las autoridades y no acercarse a la víctima.

El episodio tuvo repercusiones inmediatas en su actividad profesional. Tras su detención, algunas de las presentaciones de “El Patrón” quedaron en entredicho y la promotora The Crash anunció su suspensión mientras resolvía su situación legal.

Alberto El Patrón pasó de cobrar 500 mil pesos a una convivencia de 299

Meses después de aquel episodio, Alberto del Río intenta mantenerse activo dentro de la lucha libre. Sin embargo, una reciente convivencia con aficionados habría mostrado las dificultades que enfrenta para recuperar la convocatoria que llegó a tener.

Según ha revelado el medio TVNotas, “El Patrón” realizó recientemente un meet & greet en Santa Michelada, establecimiento cercano a la Arena México, en la Ciudad de México. El acceso tenía un costo de 299 pesos e incluía una bebida y una fotografía con el luchador. Supuestamente, el establecimiento tenía capacidad para aproximadamente 200 personas, sin embargo, solamente habrían acudido 81 aficionados.

Según la misma publicación, el propio Alberto del Río ha mencionado anteriormente que llegó a recibir hasta 500 mil pesos por presentación, mientras que durante su etapa en WWE habría percibido más de un millón y medio de dólares anuales.

Asimismo, durante 2026 sus apariciones habrían disminuido considerablemente después del caso de violencia familiar en abril. Entre sus actividades recientes se encuentran su participación en el proyecto de lucha libre LM52, una función en Atlixco, otra presentación en Guadalajara y la reciente convivencia realizada en la CDMX.

Antecedentes desde 2020 en Estados Unidos de Alberto del Río

Los problemas legales de Alberto del Río no comenzaron con su detención de 2026. En mayo de 2020, el luchador, cuyo nombre real es José Alberto Rodríguez Chucuan, fue arrestado en San Antonio, Texas, después de que una mujer lo acusara de haberla agredido física y sexualmente. Tras su detención, el mexicano recuperó su libertad bajo fianza mientras las autoridades continuaban con las investigaciones.

En octubre de ese mismo año, un gran jurado del condado de Bexar presentó formalmente cargos contra Del Río por un cargo de secuestro agravado y cuatro de agresión sexual. Las acusaciones estaban relacionadas con los hechos denunciados en mayo y el proceso mantuvo al luchador alejado durante un periodo importante de los grandes escenarios de la lucha libre.

Sin embargo, el proceso tuvo un desenlace diferente en diciembre de 2021. A pocos días de que comenzara el juicio, los cargos contra “El Patrón” fueron desestimados debido a que un testigo no se presentara ante el tribunal, según los registros judiciales citados por medios estadounidenses.

Así, el caso quedó cerrado, Alberto fue liberado de la supervisión previa al juicio y la fianza que había depositado le fue devuelta. Luego de anunciar la decisión, el luchador anunció públicamente que había quedado libre de los cargos y manifestó su intención de retomar su carrera en la lucha libre.