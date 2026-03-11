Champions League: todos los resultados de los octavos de final de ida

La fase de octavos de final de ida de la UEFA Champions League dejó partidos intensos y resultados que marcaron el rumbo de varias eliminatorias. Equipos como el Atlético de Madrid y el Bayern Munich fueron protagonistas con contundentes victorias, mientras que otras series quedaron completamente abiertas.

Resultados de los octavos de final de la Champions League 2026 (ida)

Galatasaray 1-0 Liverpool

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham Hotspur

Newcastle United 1-1 FC Barcelona

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Paris Saint‑Germain 5-2 Chelsea

Real Madrid 3-0 Manchester City

Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Las goleadas del Atlético de Madrid y del Bayern Munich fueron los resultados más destacados de la jornada, mientras que el empate entre Newcastle y Barcelona dejó la eliminatoria completamente abierta.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta?

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League se disputarán la próxima semana, en dos días:

Martes 17 de marzo de 2026

Miércoles 18 de marzo de 2026

En estos encuentros se definirán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo europeo. Las eliminatorias se juegan a ida y vuelta, por lo que el marcador global determinará qué clubes continúan en la competencia.