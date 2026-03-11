Clásico Mundial de Beisbol 2026: ¿Qué necesita México para avanzar a cuartos de final?

México vs Italia La tarde de este miércoles se llevará a cabo el último juego de México en Fase de Grupos del Clásico Mundial de Beisbol.

Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el juego más importante para México en la Fase de Grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026, teniendo por contrincante a la selección de Italia, equipo que arriba invicto tras un triunfo importante sobre Estados Unidos en el juego de ayer.

El escenario para el Grupo B, del cual ya han sido descalificados Brasil y Gran Bretaña, pinta tres finales distintos para los países afortunados que obtendrán su boleto hacia los Cuartos de Final del torneo; dos de estos futuros se inclinan a favor de la Selección Mexicana de beisbol.

¿Cómo va actualmente el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol?

La reciente victoria de Italia ante Estados Unidos ha puesto a dicho equipo en una situación complicada, en la que terminó dependiendo de México para clasificar a los cuartos de final de la competencia.

La Selección Mexicana, por otra parte, tendrá la tarea clave de triunfar sobre Italia en el juego que se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo en Houston, Texas, con el objetivo de reclamar su puesto en la siguiente fase del Clásico Mundial de Beisbol.

Tras derrotas consecutivas ante México, Estados Unidos e Italia, las selecciones de Brasil y Gran Bretaña fueron descalificadas del torneo, lo que deja tres competidores de pie y únicamente dos boletos para el siguiente paso del mundial de este 2026.

No obstante, la oportunidad de Estados Unidos por asegurar su entrada finalizó con dos carreras abajo ante Italia, lo que brinda a México la oportunidad de brillar en el juego de esta tarde y obtener su pase.

La tabla de posiciones, hasta el momento, luce así:

Italia: 3-0.

3-0. Estados Unidos: 3-1.

3-1. México: 2-1.

El juego de hoy será decisivo para el futuro de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

México en el Clásico Mundial de Beisbol: ¿qué necesita para avanzar a cuartos de final?

La Selección Mexicana de Beisbol todavía tiene una oportunidad para aprovechar este miércoles 11 de marzo en su enfrentamiento con Italia y reclamar su sitio en los cuartos de final de la competencia.

El escenario más desfavorable para México se dará si Italia gana, avanzará junto a Estados Unidos a cuartos de final y el equipo tricolor tendrá que despedirse del Clásico Mundial de Beisbol de este año.

Sin embargo, existen más escenarios posibles para el duelo de esta tarde que posicionan a México con un boleto asegurado a la siguiente fase, los cuales son:

México gana y, si anota 5 carreras o más , su compañero en los cuartos de final será Estados Unidos, quien llegará en segundo lugar .

, su compañero en los cuartos de final será . Si México gana y anota 4 carreras o meno s, aún avanzará hacia el siguiente paso, pero su compañero será Italia .

s, aún avanzará hacia el siguiente paso, pero . Si México gana, pero permite 6 carreras o más, nuevamente Estados Unidos sería su compañero, pero liderará los resultados del Grupo B.

Las expectativas están puestas en el encuentro México vs Italia de este miércoles, el cual definirá el futuro de la selección mexicana en la edición presente del Clásico Mundial de Beisbol.