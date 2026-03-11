Confirman ruptura de tendón de Aquiles de Malagón: ¿qué es esta lesión y por qué es tan peligrosa?

El guardameta del Club América, Luis Ángel Malagón, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más delicadas en el fútbol profesional. El arquero tuvo que abandonar el terreno de juego tras resentirse durante el partido, lo que generó preocupación entre el cuerpo técnico y la afición.

¿Qué es la ruptura del tendón de Aquiles?

El tendón de Aquiles es el tejido que conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. Este tendón permite realizar movimientos fundamentales como correr, saltar y cambiar de dirección.

Cuando se produce una ruptura, el deportista pierde la capacidad de impulsarse con la pierna afectada, lo que generalmente requiere cirugía y un largo proceso de rehabilitación.

¿Por qué es una lesión tan grave para un futbolista?

La gravedad de esta lesión radica en el tiempo de recuperación y en la exigencia física del futbol. En la mayoría de los casos, los jugadores necesitan entre seis y nueve meses para volver a competir.

Para un portero como Malagón, la recuperación puede ser aún más compleja, ya que su posición exige saltos constantes, reflejos y movimientos explosivos.