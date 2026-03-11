El PGA Tour planea cambios drásticos en su calendario y futuros playoffs

Se avecinan cambios. Brian Rolapp busca mejorar el actual modelo competitivo del PGA Tour . (Foto especial)

Brian Rolapp, CEO del PGA Tour ha presentado varias propuestas potenciales surgidas de conversaciones con el Comité de Competencia Futura del PGA Tour, presidido por Tiger Woods, citando la necesidad de un mejor modelo competitivo. Su visión transformaría el calendario del golf si la Junta Directiva del PGA Tour la aprueba.

Entre los planes a debatir se incluye la implementación de un sistema de ascenso y descenso para golfistas inspirado en la Premier League inglesa de futbol, ​​un sistema de playoffs mejorado basado en el match play y más eventos en los principales mercados mediáticos de los Estados Unidos.

Meritocracia, la mayor fortaleza

“Los jugadores me han dicho repetidamente que la meritocracia es nuestra mayor fortaleza, y tenemos la intención de seguir desarrollándola”, declaró Rolapp a los medios en la sede del PGA Tour este miércoles 11 de marzo.

“El comité se ha centrado en un modelo competitivo basado en la meritocracia. No se trata de un sistema cerrado. Nuestro objetivo es crear un calendario más cohesionado con un sistema de puntos más simple, donde los mejores jugadores compitan entre sí con mayor frecuencia”.

Se espera ratificación del consejo del PGA

Rolapp enfatizó que aún no se han tomado decisiones definitivas. Todos los cambios deberán ser ratificados por votación del Consejo de Políticas de la PGA. La mayoría de sus 12 miembros son golfistas del PGA Tour, incluyendo a Tiger Woods y Patrick Cantlay.

Sin embargo, Rolapp señaló que varias áreas de consenso están comenzando a surgir de las deliberaciones del comité, un día antes del inicio de la primera ronda del Players Championship de 2026.

Los puntos a tomar en cuenta

1) Estructura de la temporada: Se hará hincapié en jugar la temporada del PGA Tour desde finales de enero hasta principios de septiembre, con 21 a 26 torneos en una “primera vía” de eventos de alto nivel con los mejores jugadores y las mayores bolsas, incluyendo los cuatro majors, el Players Championship, eventos de playoffs y la Ryder Cup o la Presidents Cup. Rolapp afirmó que esto duplicaría el número de eventos emblemáticos en comparación con los ocho que se celebran esta temporada.

2) Participación consistente: El PGA Tour se alejará de campos más pequeños y eventos sin cortes, y se mencionará como objetivo contar con campos de 120 golfistas con un corte para los eventos más grandes. El PGA Tour quiere abrir su temporada a lo grande, dijo Rolapp, “con un evento estrella en un recinto icónico del oeste... lo que nos permitirá terminar en televisión abierta en horario estelar en la Costa Este”.

3) Gran apertura: Rolapp enfatizó la necesidad de un gran comienzo de temporada, con un evento destacado en una sede emblemática del oeste, cuyos beneficios incluirían terminar en televisión abierta en horario estelar en la Costa Este.

4) Mercados principales: Rolapp está muy atento a los lugares donde se juega el PGA Tour, con la oportunidad de llevar eventos a más mercados importantes donde la demanda es alta. Actualmente, el Tour compite en solo cuatro de los 10 mercados mediáticos más grandes de Estados Unidos. Rolapp afirmó que el Tour está evaluando mercados con una fuerte demanda de aficionados y la oportunidad de llegar a nuevos aficionados en lugares como Nueva York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Washington, D.C. y Boston, entre otros.

5) Ascenso y descenso: El Comité está evaluando el rol del ascenso y el descenso entre las dos modalidades dentro del modelo competitivo para aportar un elemento adicional a la segunda modalidad de eventos. Rolapp afirmó que el Tour visualiza un sistema basado en el mérito que se basa en lo que hace al golf tan atractivo: jugadores que se ganan la vida hasta llegar a la cima, donde cada evento cobra mayor importancia.

Cada evento tiene que ser importante

“En definitiva, la escasez no se trata de la cantidad de eventos que tenemos”, afirmó Rolapp, “sino de que cada evento que tenemos sea importante”. Comparó el sistema potencial del Tour con el futbol inglés, donde los clubes cambian de liga (Premier League y Championship) según su rendimiento anual.

6) Mejorar la postemporada: Finalmente, el comité está explorando maneras de añadir aún más emoción a la postemporada, incluyendo la posible introducción de partidos por hoyos, ya sea en el Tour Championship o a lo largo de toda la postemporada, creando momentos decisivos al final de la temporada.

Rolapp enfatizó que no se ha finalizado nada ni se han enviado recomendaciones formales a las Juntas Directivas, lideradas por los jugadores. El comité continúa recopilando información de jugadores, socios y otras partes interesadas clave.

Se espera que Rolapp se dirija a los medios de comunicación nuevamente en el Travelers Championship en junio, y que se publiquen más actualizaciones durante el Tour Championship en agosto.

Según Rolapp, los cambios se implementarán de forma continua, con algunos elementos potencialmente implementados para el próximo año, mientras que es probable que se concreten cambios más significativos para la temporada 2028.