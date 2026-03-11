Esa magia de la agencia libre en la NFL

Mago en campo de americano sacando jugadores de su chistera

¡Vaya que existe hambre de cambios en los equipos de la NFL! Aún faltaban dos días para dar inicio a la agencia libre y los movimientos “bomba” ya se daban desde el lunes, y por citar sólo algunos tenemos el del ala defensivo Maxx Crosby de Las Vegas a Baltimore, el corredor Kennett Walker (MVP del Super Bowl LX) de Seattle a Kansas City, el receptor Mike Evans de Tampa Bay a San Francisco, el receptor Michael Pittman de Indianápolis a Pittsburgh, el quarterback Malik Willis de Green Bay a Miami, el corredor Travis Ettiene de Jacksonville a Nueva Orleans, el corredor David Montgomery de Detroit a Houston, el corredor Kennett Gainwell de Pittsburgh a Tampa Bay, el ala defendivo Trey Hedrickson de Cincinnati a Dallas, y hasta la llegada del mariscal Tua Tagovailoa de Miami a Atlanta en una apuesta de sólo un año.

Aunque estos nombres ya son de llamar la atención de primera fila en la lista de los más buscados, aún quedan en espera dos mariscales de campo que despiertan curiosidad por sus nuevos destino: Kyler Murray de Arizona, Kirk Cousins de Atlanta y la ya clásica telenovela de Aaron Rodgers por saber si regresa a jugar un año más.

Y es que cada vez que se abre la ventana de los intercambios de jugadores en la NFL, todo puede suceder, pues no podemos pasar por alto que muchos de esos movimientos pueden significar desde un despegue importante hacia el protagonismo, hasta ser realmente contendiente a ganar la División, avanzar lejos en los playoffs y en algunos casos hasta llegar al Super Bowl.

Y es precisamente en lo que nos enfocaremos en esta ocasión, pues lejos de ponernos a gastar energías en especular, como lo hacen la mayoría, en Sin Tiempos Fuera esperamos los hechos para analizar a partir de una realidad.

Por esa razón, que mejor que echar una mirada a esos cambios que se han dado a lo largo de los años y que, sin lugar a dudas, fueron clave para que algunos equipos fueran contendientes o incluso campeones.

DE IMPACTO INMEDIATO

Hay cambios que reflejan una mejora inmediata y, sin más existen algunos que dejaron huella de tal afirmación. Cuando el mariscal de campo, Peyton Manning, salió de Indianapolis por una grave lesión en el cuello que se pensó no quedaría al cien por ciento pues no jugó durante un año, Denver apostó fuerte y ganó. John Elway, entonces gerente general de los Broncos, tuvo la confianza en Manning y el resultado fue un nuevo despegue para Denver con campañas de playoffs, dos apariciones en Super Bowl y un título en la edición 50.

Otro similar fue el quarterback Kurt Warner. Ya como cartucho quemado que pasó de San Luis a NY Gigantes, donde nada hizo, fue negociado a Arizona. Warner llegó a un sistema muy a modo con su estilo de juego con el coach Ken Whisenhunt y llevó a los Cardenales hasta el Super Bowl 43 donde perdieron con Pittsburgh en un gran juego.

En su momento Joe Montana, cuando increíblemente fue cambiado de San Francisco a Kansas City, fue un impulso superlativo para los Jefes en sus dos años que jugó para ellos al llevarlos en dos ocasiones a playoffs, incluso una final de la AFC. En este mismo apartado hay que hacer mención del corredor Marcus Allen, otro agente libre que después de estar olvidado en la banca de Oakland, revivió en Kansas City y junto con Montana dieron un enorme brío a los Jefes al inicio de los 90.

Drew Brees, quien fue cambiado de San Diego a Nueva Orleans tras una lesión en el hombro, por creer que no quedaría al cien por ciento, fue el pilar de los Santos, junto con el coach Sean Payton, para darle al equipo su único título en el Super Bowl 44.

El caso de otra dupla de agentes libres que llevaron a un equipo hasta lo más alto fue la del pasador Rich Gannon y el receptor Jerry Rice. Gannon, tras su paso por Minnesota, Washington y Kansas City, llegó a Oakland a los 34 años y lideró una ofensiva espectacular a la que se unió Rice salido de San Francisco. Ambos fueron la razón de disputar el Super Bowl 37 que perdieron ante Tampa Bay.

Otro que fue una inyección de vitalidad fue el corredor Marshall Faulk, que después de grandes años con Indianapolis, pasó a San Luis, donde se combinó con Kurt Warner y la poderosa ofensiva de los Carneros de Mike Martz para jugar dos Super Bowls y ganar uno, el 34 a Tennessee.

Dos jugadores más que fueron clave para ganar un Super Bowl en San Francisco fueron el super esquinero Deion Sanders que salió de Atlanta y el linebacker Ken Norton jr salidó de Dallas. Ambos potenciaron la defensa de los 49ers y ayudaron a ganar el Super Tazón 29.

Con el mismo resultado de un título ganado esta el quarterback Matthew Stafford, quien sin duda significó la pieza que faltaba en Los Angeles Carneros para ganar el Vince Lombardi en su edición 56.

Y ya que hablamos de mariscales de campo llegados a través de agencia libre que ayudaron a ganar un campeonato, tenemos que señalar a Jim Plunkett, que tras años difíciles en Nueva Inglaterra y San Francisco, llegó a Oakland sin mucho que esperar. El resultado fue muy diferente: ganó dos Super Bowls con los Raiders (15 y 18).

En ese mismo nivel de llevamr a sus equipos hasta el Super Domingo se encuentran el receptor Terrell Owens y el quarterback Jimmy Garoppolo. Owens salió de San Francisco a Filadelfia y fue la pieza que faltaba al pasador Donovan McNabb para la ofensiva. Llegaron al Super Bowl 39 y lo perdieron ante Nueva Inglaterra. Garoppolo llegó de Nueva Inglaterra a San Francisco en 2017 y llevó a los 49ers al Gran Juego en la edición 54, pero perdieron ante Kansas City.

Otros casos que demuestran el valor de un agente libre de calidad lo vemos en el traspaso del receptor Randy Moss de Oakland a Nueva Inglaterra. Cuando se pensaba que sus mejores años habían pasado en Minnesota, a los 30 años y tras haber fracasado en los Raiders, llegó a Nueva Inglaterra y fue una explosión de pases largos y anotaciones junto a Tom Brady para lograr una temporada regular invicta que se vio frenada al caer ante NY Gigantes en el Super Bowl 46.

Por su parte, también tenemos al corredor Jerome Bettis, llegado de San Luis a Pittsburgh. Su labor fue vital para lograr el campeonato en la temporada del Super Bowl 40 con un quarterback muy joven como Ben Roethlisberger. Bettis era una de las bujias del equipo.

DE PARTICIPANTES A CONTENDIENTES

Algunos más que dieron nueva vida a una franquicia, o encontraron un segundo aire en su carrera fueron el corredor Eric Dickerson tras su paso de Los Angeles Carneros a Indianapolis, era un espectáculo; el corredor Clinton Portis de Washington a Denver; el mismo quarterback Michael Vick de Atlanta al llegar a Filadelfia; o el corredor Curtis Martin de Nueva Inglaterra a Nueva York Jets.

Ahora mismo vemos ese mismo efecto en Baker Mayfield al haber llegado a Tampa Bay después de pasar por tres equipos (Cleveland, Carolina y Los Angeles Carneros); el mariscal Jared Goff al revitalizarse con Detroit después de salir de Los Angeles Carneros; y sin duda el más reciente, el caso de Sam Darnold, una primera selección que fracasó en su primer intento con Nueva York Jets, y ya como agente libre encontró poco a a poco su lugar en San Francisco, Minnesota y finalmente el campeonato con Seattle en el más reciente Super Bowl.

DE ESAS HISTORIAS INCREÍBLES

No obstante, cerremos con una historia que nos ejemplifica que la agencia libre tiene enormes sorpresas como ese joven quarterback que llegó a Atlanta en 1991 y tras un año lo negociaron a Green Bay, se llamaba Brett Favre. Su legado fue tan valioso que dejó dos apariciones en Super Bowl para los Empacadores con un triunfo en la edición 31. Posteriormente, nuevamente como agente libre, al salir de Green Bay y un paso oscuro por Nueva York Jets, dio vida a Minnesota llegando a la final de la NFC en 2009 a los 40 años de edad.

La agencia libre guarda sorpresas, mismas que sólo sabremos distinguir cuando haya iniciado la contienda de la campaña 2026.