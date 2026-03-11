¡Irán se baja del Mundial FIFA 2026! Ministro de Deporte iraní dice que “es imposible” que participen

Después de algunas semanas de tensión y expectativa sobre la selección de futbol de Irán por los conflictos militares en Medio Oriente y los ataques de Estados Unidos, las autoridades finalmente expresaron que no estarán asistiendo a la Copa del Mundo de la FIFA de este 2026. Así lo declaró el ministro de deporte de este país, Ahmad Donyamali, pese a que Donald Trump ya había informado a Gianni Infantino que la selección es bienvenida a competir.
¿Qué dijo el ministro de Deporte de Irán sobre el Mundial FIFA 2026?
Este miércoles 11 de marzo, las autoridades de Irán, a través de Ahmad Donyamali, informaron que no estarán participando en el Mundial FIFA que comenzará este próximo jueves 11 de junio.
“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”
La Federación Iraní de Futbol, que todavía no se ha pronunciado al respecto, ya había manifestado sus inconformidades con las declaraciones hostiles de Donald Trump y se negaron a asistir a la ceremonia del sorteo de fase de grupos que se realizó el pasado 5 de diciembre. El cuadro asiático fue sorteado en el grupo G, donde iba a enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.