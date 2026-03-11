San Diego FC vs Toluca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

San Diego FC vs Toluca Los diablos tienen una complicada visita en la ida de los octavos de final de la Concachampions (Crónica Digital)

San Diego FC y Toluca juegan hoy con motivo de la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de ida de la Concachampions: horario y dónde ver en vivo el partido de Los Diablos.

Previa y pronóstico San Diego FC vs Toluca | Partido de la Concachampions 2026

El duelo en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, marcará el primer enfrentamiento oficial entre San Diego FC y Los Diablos en la historia de la Concacaf Champions Cup. Para el club estadounidense se trata de una participación histórica en el torneo regional, conseguida tras una notable temporada inaugural en la MLS.

El conjunto californiano llega además con confianza en el inicio de la temporada actual. En la MLS mantiene paso invicto con tres triunfos consecutivos, incluido un triunfo como visitante frente a Sporting Kansas City que lo coloca como líder de la Conferencia Oeste.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed atraviesa una racha positiva en la Liga MX, donde suma siete victorias en el torneo, cinco de ellas de manera consecutiva, resultados que lo mantienen invicto en el campeonato.

Para los Diablos Rojos esta será su tercera aparición en los octavos de final del torneo. En su historial figura una clasificación en 2003 frente a W Connection, durante la campaña que terminó con su segundo título regional, y una eliminación en 2019 frente a Sporting Kansas City.

Con ambos equipos atravesando momentos positivos, el pronóstico apunta a una serie equilibrada y un empate en el marcador.

¿A qué hora juegan San Diego FC vs Toluca hoy?

El partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 se disputará este miércoles 11 de marzo en territorio estadounidense a las 21:30 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido San Diego FC vs Toluca?

La transmisión del encuentro entre San Diego FC y Toluca estará disponible en televisión y plataformas digitales a través de FOX y FOX One. El partido no va por TV abierta.

Alineaciones probables San Diego FC vs Toluca

Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Federico Pereira; Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Jesús Gallardo; Paulinho y Jorge Díaz Price.

San Diego FC: Pablo Sisniega; Wilson Eisner, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino; Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Pedro Soma, Amahl Pellegrino; Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer.