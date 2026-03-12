Cincinnati vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Cincinnati vs Tigres El equipo regiomontano se presenta en los octavos de final de la Concachampions (Crónica Digital)

Cincinnati y Tigres UANL juegan hoy en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de ida de la Concachampions: horario y dónde ver en vivo el juego de este jueves 12 de marzo.

Previa y pronóstico Cincinnati vs Tigres | Partido de la Concachampions 2026

Los dirigidos por Guido Pizarro disputarán los octavos de final de la Concacaf Champions Cup por séptima ocasión; siempre avanzó a la siguiente ronda.

El equipo mexicano llega con señales positivas y con el ánimo de ganar el Clásico Regio en la Liga MX. En la ronda anterior superó a Forge FC con global de 4-1, una serie donde mostró equilibrio entre defensa y ataque.

A eso se suma la rápida adaptación de sus refuerzos ofensivos y el nivel que garantizado de Gignac. Ángel Correa marcó en su debut en el torneo y Rodrigo Aguirre anotó dos goles en su primer partido con el club dentro de esta competencia.

Del otro lado, el camino de FC Cincinnati hacia los octavos de final de la Concacaf Champions Cup fue sencillo. El equipo estadounidense firmó una de las goleadas más amplias de la fase previa al eliminar a O&M FC con un marcador global de 13-0.

Sin embargo, el rendimiento reciente del club de Ohio genera interrogantes. Tras ese arranque explosivo en la Concachampions, el equipo no ha logrado trasladar ese dominio al inicio de la MLS, donde acumula tres derrotas consecutivas.

La historia tampoco juega a su favor en esta fase del torneo. Cincinnati disputará sus terceros octavos de final y todavía no ha logrado superar esta ronda.

Ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final de 2025, serie que terminó con triunfo de Tigres 4-2 en el global.

Con estos datos, el pronóstico perfila un empate hoy.

¿A qué hora juegan Cincinnati vs Tigres hoy?

El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cincinnati vs Tigres?

La transmisión en vivo estará disponible a través de FOX, mientras que la señal vía streaming se podrá ver mediante Fox One. El partido no va por TV abierta.

Alineaciones probables Cincinnati vs Tigres

FC Cincinnati: Evan Louro; Alvas Powell, Kyle Smith, Gilberto Flores, Andrei Chiril; Obinna Nwobodo, Tah Anunga, Stiven Jimenez, Gerardo Valenzuela; Kenji Mboma Dem, Tom Barlow

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Joaquim, Jesús Angulo, Vladimir Loroña; Jesús Garza, Rômulo, Diego Lainez, César Araujo, Juan Brunetta; Ángel Correa y Rodrigo Aguirre