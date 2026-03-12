GP de China F1: horario, cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en las prácticas libres (Imagen generada con IA)

Este jueves 12 de marzo se llevará a cabo la practica libre del Gran Premio de China, una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1. Los pilotos de todas las escuderías se preparan para poner a prueba sus monoplazas a altas velocidades en el Circuito Internacional de Shanghái, ubicado en el distrito de Jiading, China.

Como parte de las actividades previas a la carrera del GP de China, el programa contempla una única práctica libre debido al formato con carrera sprint. Esta será la única sesión de práctica del fin de semana y resultará clave para que los pilotos tengan su primer contacto con el trazado y realicen los ajustes necesarios en sus autos antes de las sesiones competitivas.

Entre los participantes destaca Sergio “Checo” Pérez, cuya actuación será seguida de cerca por miles de aficionados al automovilismo en México.

A continuación, te compartimos cómo y dónde ver en vivo la práctica libre del GP de China, así como el horario en México para seguir la participación de Checo Pérez.

GP de China: horario de las prácticas libres de la F1

La práctica libre del GP de China está prevista para este jueves 12 de marzo a las 21:30 horas (tiempo del centro de México).

A esa hora en México se podrá disfrutar la única práctica libre antes de la clasificación del GP en Shanghái, donde Sergio Pérez intentará buscar un mejor posicionamiento tras quedar en el puesto 16 en el GP de Australia.

¿Dónde y cómo ver a Checo Pérez en las prácticas libres del GP de China?

Sergio “Checo” Pérez debutó con Cadillac en el primer torneo de la temporada, disputado en Australia. Aunque su rendimiento fue positivo, el piloto mexicano buscará mejorar su posición en el campeonato durante la carrera que se disputará en la ciudad de Shanghái.

Por ello, la práctica libre será fundamental para que los pilotos conozcan mejor el circuito y realicen ajustes clave en sus monoplazas antes de la actividad competitiva del fin de semana. Además, el trazado de Shanghái también alberga una carrera sprint, una de las más emocionantes del calendario debido a las altas velocidades que permite el circuito.

A continuación, te compartimos cómo ver en vivo a Checo Pérez en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de China.

F1 TV: plataforma oficial de la Fórmula 1 con suscripción activa.

TV de paga: Sky Sports en el servicio de Sky o Izzi.

Streaming: Sky+, Izzi Go o F1 TV.

La transmisión en vivo de la práctica libre 1 del GP de China se realizará a las 21:00 horas (TCM) por los canales antes mencionados, un evento previo a la clasificación de este GP en el país asiático que tendrá lugar este viernes 13 de marzo.