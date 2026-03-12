Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años

Muere el padre de Raúl Jiménez El futbol mexicano envía mensajes de apoyo (Raúl Jiménez)

Este jueves 12 de marzo murió a los 62 años de edad Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista, seleccionado nacional y figura del Fulham, Raúl Jiménez, quien ha recibido mensajes de solidaridad de diferentes referentes del mundo futbolístico.

El padre de Raúl Jiménez perdió la vida hoy en su lugar de origen, Tepeji del Río, Hidalgo, tras una intensa lucha contra el cáncer. Sus restos fueron trasladados al panteón de San Juan Oxtlapa, donde fue sepultado con los actos funerarios correspondientes.

¿Qué le pasó al padre de Raúl Jiménez?

Hasta el momento, ni Raúl Jiménez ni su familia han compartido algún mensaje o declaración sobre la muerte de Raúl Jiménez Vega, para quien organizaron una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco de Asís, con la presencia de vecinos, conocidos y familiares.





La Funeraria Profam compartió la noticia de la muerte del padre de Raúl Jiménez

Profam dio a conocer el deceso de Raúl Jiménez Vega, compartiendo un mensaje de apoyo a la familia y al futbolista surgido de la cantera americanista.

“Funeraria PROFAM y la familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega. La despedida se llevará a cabo en Velatorio PROFAM en Tepeji del Río”, compartieron en su cuenta de redes sociales.

El padre de Raúl Jiménez muere a unos días de la Fecha FIFA de marzo y rumbo al Mundial 2026

El futbolista vive una de las etapas futbolísticas más importantes de su carrera. Actualmente figura como uno de los elementos centrales en Fulham y está considerado para representar a México en el Mundial 2026.

La desafortunada pérdida de su padre llega en este preámbulo. Sin embargo, el cariño que el futbolista ha ganado a lo largo de su carrera, tanto por su desempeño deportivo como por su persona, podría convertirse en un gran apoyo para afrontar este difícil momento.

Algo es seguro: Raúl Jiménez le dio muchas alegrías a su padre, quien pudo verlo jugar en algunas de las canchas más importantes de Europa y brillar en el balompié nacional con la selección mexicana.