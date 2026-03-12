Pachuca vs Tijuana Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX. (Imago 7 - Club Tijuana Femenil)

El Club Pachuca Femenil se posiciona como uno de los equipos en ascenso dentro de la tabla general del Clausura 2026, ubicándose en el tercer puesto, solo por debajo de Chivas y Rayadas de Monterrey.

Por otra parte, Charlyn Corral es considerada la máxima goleadora en lo que va del torneo, marcando hasta el momento 10 goles para las Tuzas. Con este panorama, el equipo blanquiazul recibirá en el Estadio Hidalgo a Tijuana, como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil este jueves 12 de marzo.

Aquí te dejamos los detalles para que disfrutes en vivo el partido:

Pachuca vs Tijuana Femenil: horario del partido de hoy en la Liga MX Femenil

El encuentro entre Pachuca y Tijuana de la Jornada 11 se llevará a cabo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo.

En este partido, el equipo fronterizo, comandado por Mónica Vergara —reconocida por establecer un estilo de juego ordenado y táctico—, buscará posicionarse dentro de los primeros ocho lugares de la tabla frente a unas Tuzas que se mantienen consistentes en la cima.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Pachuca vs Tijuana Femenil hoy?

Podrás disfrutar este emocionante encuentro completamente en vivo a través de la plataforma Tubi.

Tubi es una plataforma de streaming “todo en uno” que ha ganado mucha fuerza en México y el mundo por una razón principal: es 100% gratuita y legal. Esta plataforma, propiedad de FOX Corporation, funciona como la TV tradicional con publicidad; sin embargo, además de su catálogo de más de 200 mil títulos, Tubi se ha posicionado como un referente ofreciendo transmisiones en vivo de noticias, deportes y programas temáticos las 24 horas.

Tubi es la encargada de transmitir algunos partidos de la Liga MX Femenil, como es el caso del duelo de hoy entre Pachuca y Tijuana.

Pachuca vs Tijuana Femenil: así llegan Tuzas y Xolas al partido de hoy en la Liga MX Femenil

Pachuca Femenil llega al duelo con la intención de mantenerse entre los equipos protagonistas del torneo. Las Tuzas han mostrado un ataque constante y buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes que las acerquen a los primeros lugares de la tabla.

Por su parte, Tijuana Femenil afronta el encuentro con el objetivo de escalar posiciones y mantenerse en la pelea por la liguilla. Las Xolas han mostrado momentos de buen fútbol durante el torneo y buscarán sorprender a Pachuca en un partido que promete ser intenso.