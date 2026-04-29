Nelly Korda y Gaby López compartirán grupo en su primer recorrido en El Camaleón

Riviera Maya Open at Mayakoba. Nelly Korda tendrá el honor de acompañar a Gaby López en el recorrido del jueves. (Foto especial)

Gaby López estará en grupo de lujo en su primer recorrido este jueves en el Riviera Maya Open at Mayakoba, pues le acompañarán la estadounidense Nelly Korda, actual líder mundial y la japonesa Akie Iwai, 18 del mundo. La salida del grupo está programada a las 12:36 horas locales por el hoyo 10 del campo El Camaleón.

Korda, quien esta semana volvió al sitió número uno en el Ranking Mundial Rolex, jugará su sexto torneo en la temporada del LPGA Tour en el que lleva dos victorias y tres segundos sitios; para Iwai será el noveno, mientras Gaby jugará su séptimo. Tanto la mexicana como la japonesa suman un Top 5 cada una.

Del total de nueve mexicanas en el field, la primera que entrará en acción será Isabella Fierro, quien tendrá como acompañantes a Briana Chacon (USA) y Yuri Yoshida (JAP), la salida de este grupo será a las 8:00 horas por el hoyo uno.

Media hora después del inicio de Fierro, saldrá Alejandra Llaneza y 48 minutos después lo harán Andrea Ostos (hoyo 1) y la amateur Clarisa Temelo (hoyo 10). Ana Jiménez saldrá a las 9:00 horas.

Las últimas mexicanas en tomar la salida de la primera ronda serán de conjunta María Balcazar y María Fassi a las 13:24 horas y finalmente Carolina Rotzinger a las 13:48 horas.