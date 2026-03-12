Tigres vs Santos Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil continúa con la actividad del Clausura 2026 y uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 será el duelo entre Tigres UANL Femenil y Santos Laguna Femenil, que se enfrentarán en el norte del país.

El encuentro se disputará este jueves 12 de marzo de 2026 en el Estadio Universitario, donde las Amazonas buscarán aprovechar la localía para mantenerse entre los primeros lugares del torneo.

¿A qué hora juega Tigres vs Santos Femenil?

El partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 se jugará en el siguiente horario:

Fecha: jueves 12 de marzo de 2026

jueves 12 de marzo de 2026 Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Universitario, Nuevo León

¿Dónde ver Tigres vs Santos Femenil EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible a través de plataformas digitales:

Streaming: Fox One

Fox One Opción adicional: ViX

ViX Cobertura en línea: minuto a minuto en sitios deportivos.

El encuentro enfrenta a dos equipos con objetivos distintos: Tigres busca seguir peleando en la parte alta de la tabla, mientras que Santos intentará sumar puntos importantes para escalar posiciones en el torneo.