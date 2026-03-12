Toluca vs Pumas Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo

El partido entre Toluca y Pumas Femenil se disputa este jueves 12 de marzo de 2026 como parte de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora juega Toluca vs Pumas Femenil?

Fecha: jueves 12 de marzo de 2026

jueves 12 de marzo de 2026 Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

18:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Nemesio Diez

¿Dónde ver Toluca vs Pumas Femenil en vivo?

Transmisión: canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil

canal oficial de Streaming: ViX

Contexto del partido

Las universitarias llegan a este duelo con 17 puntos y buscan mantenerse en puestos de clasificación a la Liguilla, aunque han tenido altibajos en sus últimos encuentros. Por su parte, Toluca intentará aprovechar su localía para seguir sumando en la recta final de la fase regular.