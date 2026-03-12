Trump advierte sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026: “Es bienvenido, pero no deberían ir por su seguridad”

La posible participación de la Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado a generar polémica incluso antes de que el torneo arranque. En medio de este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública sobre la presencia del equipo asiático en la competencia.

El mandatario aseguró que Irán es bienvenido en el torneo, pero expresó dudas sobre si el combinado debería viajar al Mundial debido a las tensiones políticas que existen actualmente entre ambos países.

Trump se pronuncia sobre Irán en el Mundial 2026

Durante un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que, aunque el equipo iraní puede participar en la justa deportiva, considera que su presencia podría representar un riesgo para la propia delegación.

“Irán es bienvenido, pero creo que no deberían ir por su propia vida y seguridad”, afirmó el mandatario al referirse al torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Las declaraciones se dan en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán, situación que ha comenzado a trasladarse también al ámbito deportivo.

La política vuelve a cruzarse con el fútbol

La selección iraní ha sido una participante frecuente en las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Incluso protagonizó un partido de alto simbolismo político frente a Selección de fútbol de Estados Unidos durante la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2022, disputado en Catar.

Mientras tanto, las palabras de Trump reavivan el debate sobre hasta qué punto la política internacional puede influir en el torneo de fútbol más importante del planeta.

Por ahora, la incertidumbre continúa. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, ha señalado que su país podría no participar en el Mundial, lo que abriría un nuevo escenario a pocos meses del inicio de la competencia.