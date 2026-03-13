Autorizan a Sergio Pérez correr la carrera Sprint del GP de China

Gran Premio de China F1. A Sergio Pérez se le tomó en cuenta el tiempo satisfactorio en la práctica 1. (@CadillacF1News_)

Sergio Pérez vivió un viernes complicado en el Circuito Internacional de Shanghái en el GP de China, el mexicano solo pudo dar 13 vueltas durante la única práctica libre del fin de semana, el menor número entre todos los pilotos, excepto Arvid Lindblad, quien estuvo limitado a seis giros por una falla en su Racing Bulls.

No participó en la clasificación Sprint

Por si fuera poco, la escudería Cadillac informó al inicio de la clasificación Sprint que Pérez no podría tomar parte en la sesión: “Checo no participará en la sesión de clasificación Sprint. El equipo identificó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo ser solucionado a tiempo”.

Por esto, el piloto tapatío no marcó tiempos en la clasificación Sprint, eso lo llevó a solicitar un permiso especial de los comisarios deportivos para estar en la parrilla de salida de la carrera Sprint.

La FIA le otorga permiso de competir

“De acuerdo con el Artículo B2.2.3b del Reglamento de F1 de la FIA, los comisarios otorgan permiso para que el coche 11, Sergio Pérez, largue la Sprint, ya que el piloto ha establecido tiempos satisfactorios en la práctica de esta competencia”, informaron los comisarios.

Pérez había alcanzado en su mejor vuelta de 1m39s200 en los primeros minutos de la práctica libre antes de tener que permanecer en el garaje de Cadillac. Esto lo dejó en el último lugar, a más de seis segundos de la referencia impuesta por George Russell, de Mercedes.

¿Qué le pasa al sistema de combustible?

El mexicano se mostró muy molesto por los problemas que lo afectaron durante la jornada del viernes, ya que el área del sistema de combustible viene dando dolores de cabeza al equipo desde hace tiempo.

“Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, así que sí, es muy frustrante”, dijo Pérez. “No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”.

“Creo que, obviamente, el equipo también está trabajando muy duro desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha sido muy limitado hasta ahora; así que sí, espero que podamos solucionarlo”, finalizó.

La carrera Sprint del Gran Premio de China se correrá este vienes a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.