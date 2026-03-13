Isaac del Toro recupera la Maglia Azzurra de líder en la Tirreno Adriático

Líder mexicano. Isaac del Toro recupera la camiseta de líder tras la quinta etapa en la Tirreno Adriático 2026. (@TeamEmiratesUAE.)

El danés Michael Valgren (EF Education EasyPost) se llevó la victoria en la 5ª etapa de la Tirreno-Adriático 2026, al imponerse desde la fuga por delante del mexicano Isaac del Toro, quien recupera la Maglia Azzurra de líder en la clasificación general.

El mexicano terminó la etapa a 11 segundos de Valgren, con Matteo Jorgenson en tercer lugar. Del Toro saca ventaja en 23′' a Giulio Pellizzari, que ahora es segundo en la general.

En la quinta etapa que constó de 184 km con subidas exigentes, Valgren atacó al grupo de escapados a 27 kilómetros de la meta y el único que logró seguirlo durante algunos kilómetros fue el francés Julian Alaphilippe, mientras el pelotón de los principales favoritos rodaba a dos minutos.

Isaac responde a los ataques rivales

En el ascenso final, el mexicano aceleró y respondió a los ataques de sus rivales, logrando avanzar posiciones y pelear en los últimos metros. Su esfuerzo fue clave para recuperar la ventaja y volver a liderar en la general del Tirreno-Adriático.

En el grupo de los favoritos, la batalla por la clasificación general ha vivido un vuelco significativo protagonizado por Del Toro. El ciclista de UAE lanzó un ataque demoledor quebró la resistencia de Giulio Pellizzari, del Red Bull.

El mexicano encontró un aliado de excepción en Matteo Jorgenson, integrante del Visma, con quien fraguó una alianza estratégica. La ofensiva de Del Toro no solo buscó el liderato, sino que sirvió como demostración de fuerza ante sus rivales directos de cara a las etapas decisivas.

Pellizzari, aislado no reaccionó

El joven talento, que ya viene avisando de su excelente estado de forma desde las primeras jornadas, ha sabido aprovechar el marcaje entre los líderes para abrir un hueco que Pellizzari, totalmente aislado en los últimos compases, no pudo cerrar.

En esas condiciones la carrera entra en su fase definitiva con Isaac Del Toro de nuevo en lo más alto del podio virtual. El equipo UAE deberá ahora defender una renta ajustada pero valiosa frente a un Pellizzari que, pese al revés sufrido, ha demostrado ser un escalador con capacidad de reacción.

La sexta etapa será decisiva

El sábado 14 de marzo se disputará la sexta y penúltima etapa, que podría ser decisiva, ya que la última jornada no presenta grandes dificultades.

Los ciclistas recorrerán 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino. En el trayecto habrá cuatro puertos de montaña: el primero será el Sassotetto (13 km con una pendiente media de 7.4%) en la primera parte del recorrido. En los últimos 60 kilómetros habrá tres subidas al Camerino, de solo 3 km, pero con rampas que alcanzan hasta el 22 por ciento de inclinación.

Clasificación general del Tirreno-Adriático 2026 (5ª etapa)

1.Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) 20:10:40

2.Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 23”

3.Matteo Jorgenson (Team Visma – Lease a Bike) a 34”

4.Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgro) a 44”

5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 1’05”.