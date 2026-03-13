Juárez vs Monterrey: horario, canal y dónde ver en vivo

El partido entre FC Juárez y CF Monterrey se disputará como parte de la Liga MX en la Jornada 11 del torneo Clausura 2026, en un duelo clave para ambos equipos que buscan escalar posiciones en la tabla.

¿A qué hora juega Juárez vs Monterrey?

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026

viernes 13 de marzo de 2026 Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

¿Dónde ver Juárez vs Monterrey EN VIVO?

El partido podrá verse en México a través de:

TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 TV de paga: FOX Sports

FOX Sports Streaming: FOX One y plataformas digitales de Azteca Deportes

Este encuentro forma parte del tradicional Viernes Botanero y promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada, con Monterrey buscando puntos importantes como visitante y Juárez intentando hacerse fuerte en casa.