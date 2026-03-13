Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 11 | Clausura 2026

El futbol mexicano de Liga MX tendrá un fin de semana espectacular con uno de los partidos más esperados de la temporada. Los Pumas de Efraín Juárez y su productiva ofensiva se enfrentarán a Cruz Azul, líder actual del torneo. Universitarios y Cementeros chocarán en un partido crucial dentro de la parte alta de la clasificación general mientras la liguilla comienza a tomar forma de cara a la recta final del campeonato.

Partidos fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 11

Liga MX | Clausura 2026, Jornada 11 Pumas y Cruz Azul disputarán el enfrentamiento estelar de este fin de semana en lo que será la undécima fecha del futbol mexicano.

Puebla vs Necaxa | viernes 13 de marzo (19:00 horas)

Para no variar, el viernes futbolero estará iniciando en la cancha del Cuauhtémoc con Puebla recibiendo a Necaxa. ‘La Franja’ ha ido a la alza en las últimas semanas, pero las victorias de Mazatlán lo han condenado al último lugar del cociente. Ahora, está a cuatro puntos de Santos Laguna y necesita una victoria para evitar la mayor multa. Los ‘Rayos’ suman cuatro derrotas consecutivas y siguen cayendo lugares en la tabla, por lo que necesitan un triunfo que los ayude a mantener chances de liguilla.

FC Juárez vs Monterrey | viernes 13 de marzo (21:00 horas)

Al finalizar el primer partido, todo continuará en la frontera. Los Bravos tienen apenas una victoria como locales este semestre contra tres derrotas. Pedro Caixinha sigue en busca de cambiar el rumbo de la campaña y aspirar a liguilla. En frente, Rayados se perfila como la decepción del torneo. Los regiomontanos siguen sin encontrar una versión competitiva y perdieron a media semana su partido de ida de octavos de final en Concacaf Champions Cup.

Atlético de San Luis vs Pachuca | sábado 14 de marzo (17:00 horas)

El equipo potosino ha tenido una campaña irregular, pero todavía está a tiempo de meterse a la pelea por liguilla. Los rojiblancos tendrán la localía a su favor y tres puntos serían oxígeno para sus aspiraciones. Por su parte, los Tuzos viven un buen momento luego de cinco victorias en sus últimos seis partidos. El equipo de Solari quiere seguir peleando en la parte alta de la clasificación y ser un aspirante en la fiesta grande.

Chivas vs Santos Laguna | sábado 14 de marzo (17:07 horas)

Al mismo tiempo, las Chivas recibirán a Santos Laguna en el Akron. Guadalajara viene de ganar su Clásico Tapatío para cortar una racha de dos derrotas seguidas. Ahora, los rojiblancos quieren reclamar de nueva cuenta el liderato general. Por su parte, los ‘Guerreros’ vienen de sumar su primer triunfo del campeonato luego de imponerse de visita a Tijuana y quieren extender su momento para salir del ultimo puesto de la clasificación general.

León vs Tijuana | sábado 14 de marzo (19:00 horas)

Todo continúa con un duelo en la parta baja. ‘La Fiera’ ha recuperado un poco de terreno luego de un mal inicio de torneo, pero necesita otros tres puntos para reavivar sus posibilidades de liguilla. De forma similar, los Xolos ha sido afectados por tanto empate y la ausencia de su figura, Gilberto Mora, a lo largo de esta campaña regular.

Toluca vs Atlas | sábado 14 de marzo (19:00 horas)

Los Bicampeones de la Liga MX regresan a casa para un nuevo partido. Toluca marcha con un paso casi perfecto como local con cuatro victorias y un empate en lo que va de esta temporada. Además, se mantienen como la mejor defensa con apenas cinco goles recibidos en lo que va del torneo. En contra parte, los rojinegros apenas tienen una victoria fuera del Jalisco, de donde vienen de perder su invicto este torneo tras caer ante Chivas.

Pumas vs Cruz Azul | sábado 14 de marzo (21:00 horas)

En el partido estelar de este fin de semana, tendremos una nueva edición de este duelo capitalino entre Pumas y Cruz Azul. Universidad Nacional parece estar revirtiendo la situación luego de un inicio de temporada poco prometedor. Ahora, es momento que Efraín Juárez y compañía demuestren que están listos para pelear por el título. Su rival, será Cruz Azul, que tienen 13 partidos consecutivos sin perder este año contando la Concacaf Champions Cup. El cuadro de Nicolás Larcamón se mantiene como el equipo a vencer y marcha como líder general del torneo. Además, esta es la primera vez que se enfrentan desde que ‘La Máquina’ salió de Ciudad Universitaria como ‘local’, lo que ha agregado expectativa a este “Clásico de la obsesión”.

Tigres vs Querétaro | domingo 15 de marzo (17:00 horas)

La emoción dominical arranca en ‘El Volcán’. Tigres ganó el Clásico Regio la semana pasada, pero viene de recibir un golpe duro en Concacaf Champions Cup. Ahora, necesita olvidarse de eso y obtener otros tres puntos. Su rival serán los Gallos Blancos, quienes todavía no saben lo que es ganar fuera de casa y están penúltimos en la clasificación general, sólo por arriba de Santos Laguna.

América vs Mazatlán | domingo 15 de marzo (19:00 horas)

Finalmente, las ‘Águilas’ estarán en casa para cerrar la undécima fecha de este campeonato regular. Los azulcremas vienen de perder a su portero titular, Luis Ángel Malagón, luego de una lesión de tendón de Aquiles. Ahora, tendrán que adaptarse para poder ir en busca de los tres puntos en casa. Mazatlán ha tenido una mejora en semanas recientes y es su oportunidad de seguir creciendo para ir en busca de lo que podría ser su única liguilla como equipo de primera división del futbol mexicano.