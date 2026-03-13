Marcel Ruiz sufre ruptura de ligamento y se pierde el Mundial 2026 con México

Marcel Ruiz queda fuera del Mundial 2026 El mediocampista de Toluca sufre ruptura de ligamento y se pierde el Mundial con México. (Efe)

El Deportivo Toluca anunció este viernes 13 de marzo que Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos, sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y menisco medial de la rodilla derecha, por lo que se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde había sido convocado por la Selección Mexicana de Fútbol.

La ruptura de ligamento del jugador del Toluca ocurrió durante un partido de la Concacaf Champions Cup ante San Diego FC.

¿Qué le pasó a Marcel Ruiz?

En un comunicado, el club mexiquense expresó: “El Deportivo Toluca informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de ida de octavos de final de la Concacaf Champions Cup en San Diego”, informaron en su cuenta oficial este 13 de marzo.

Pese a que aparentemente no se trató de un problema de mayor complejidad en ese momento, pues el mediocampista salió caminando por su propio pie tras el impacto y recibir atención médica inmediata, fue con los exámenes más específicos donde se observó que se trataba de un problema más serio, que incluiría cirugía en la rodilla derecha.

Marcel Ruiz no estará en el cuadro convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026

En el comunicado se aclaró que la situación médica del futbolista originario de Mérida amerita una cirugía urgente, cuyo proceso de recuperación oscila entre seis y ocho meses, por lo que no podrá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede.

Se trata de un golpe fuerte no solo para el mediocampista de los Diablos, sino también para el cuadro planteado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana de Fútbol, pues el jugador era considerado una pieza clave en la parte media del equipo.