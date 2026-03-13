Puebla vs Necaxa: horario, canal y dónde ver en vivo

El partido entre Club Puebla y Club Necaxa abrirá la actividad de la Jornada 11 del Liga MX en el Clausura 2026, con dos equipos que buscan sumar puntos para escalar posiciones en la tabla.

¿A qué hora juega Puebla vs Necaxa?

El encuentro se disputará con los siguientes detalles:

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026

viernes 13 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Dónde ver Puebla vs Necaxa EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido en las siguientes plataformas:

TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: FOX One y app de Azteca Deportes

El duelo forma parte del tradicional “Viernes Botanero”, que marca el arranque de la jornada en el futbol mexicano. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación del torneo.