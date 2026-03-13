Un George Russell imparable se lleva la carrera Sprint del GP de China

Gran Premio de China de F1. George Russell sigue en modo maravilla con su Mercedes. (EFE)

El británico George Russell y su Mercedes siguen encendidos en la temporada 2026 de la Fórmula 1, ganó la carrera Sprint en el Circuito internacional de Shanghái por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Sergio Pérez y su Cadillac fue el último de los que terminaron la carrera para quedarse en el sitio 19. Es la primera vez que terminan una competencia.

Abandonaron Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas y Arvid Lindblad.

Russell, quien desde la clasificación dijo que se sentía de maravilla lo constató en la carrera Sprint, la primera de la temporada, en la que fue el mejor en las 19 vueltas que constó la prueba. Leclerc quedó a +0.674 milésimas de segundo y Hamilton a +2.554.

Lando Norris, el actual campeón, finalizó cuarto, seguido de Andrea Quimi Antonelli y Oscar Piastri, mientras que Lia Lawson ganó el duelo por el mejor del resto al terminar séptimo delante de Oliver Bearman, que se llevó el último punto de la carrera Sprint. Max Verstappen no alcanzó puntos al terminar noveno.

En breve se correrá la clasificación para la carrera del domingo en el Gran Premio de China.