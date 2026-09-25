¿Quién es el dueño del Manchester City y de cuánto es su fortuna? (@mancity)

El día de hoy el Manchester City ha sido declarado culpable en la investigación hecha por la infracción de más de 100 reglas deportivas, aunque hasta el momento no se han anunciado las sanciones que podría enfrentar el club. Conoce quién es el dueño del Manchester City.

El jeque Mansour bin Zayed es el dueño del fondo Abu Dhabi United Group, quien compró el club Manchester City por una cantidad que rondó entre los 350 y 400 millones de dólares. Además, el Abu Dhabi United Group es propietario mayoritario del City Football Group, que también posee los clubes de New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City, Girona FC, Palermo y Bahía, entre otros.

¿Quién es el jeque Mansour y cuál es su patrimonio actual?

El jeque Mansour bin Zayed es miembro de la familia gobernante de Abu Dabi y desde el 2023 es el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Anteriormente, en el 2009, había sido designado como vice primer ministro.

Mansour bin Zayed nació en 1970 y es una figura destacada tanto en los negocios como en el deporte y el sector inmobiliario, además de que ha posicionado su influencia internacionalmente.

Es el hermano menor del presidente de los EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; además, sus padres son conocidos como los “Bani Fatima”, quienes han moldeado el panorama político y económico de los EAU.

Se estima que su fortuna ronda entre los 30 millones de dólares, la cual proviene de la herencia real, la riqueza petrolera y una cartera de inversiones diversificada.

La adquisición del Manchester City en 2008 y los millones invertidos en fichajes

En 2008, el jeque Mansour, dueño del fondo Abu Dhabi United Group, adquirió el Manchester City por la cantidad que rondó los 350 y los 400 millones de dólares. Dicho fondo es el que tiene mayor participación en el City Football Group (75% aproximadamente).

Desde la adquisición, el club ha cambiado paulatinamente debido a que ha hecho millonarios fichajes de grandes jugadores como Robinho en 2008, Carlos Tévez en 2009, Sergio Agüero en 2011, Jack Grealish y Julián Álvarez en 2021, así como la gran contratación en 2022 de Erling Haaland.