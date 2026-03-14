Jannik Sinner y Daniil Medvedev disputarán la final de Indian Wells

Tennis BNP Paribas Open. El italiano Jannik Sinner celebra eufórico su pase a la final en Indian Wells. (JOHN G. MABANGLO/EFE)

El italiano Jannik Sinner se clasificó para su primera final del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-4 en apenas 1 hora y 23 minutos de juego.

En la final se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (n.11), quien por su parte se despachó al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, por 6-3 y 7-6(3).

La derrota en el desierto californiano es la primera de Alcaraz este 2026, que llegaba invicto tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Sinner, número 2 del mundo, no tuvo muchos problemas ante Zverev (n.4). El italiano no ha cedido un solo set en todo el torneo.

Sinner se apuntó el primer set por la vía rápida con dos roturas a Zverev. El italiano impuso su tenis y, desde el 2-1 en contra, encadenó cinco juegos hasta el 6-2.

El alemán dio un paso al frente en el segundo set para evitar una barrida en el estadio central de Indian Wells. Su estrategia fue extender cada punto, con largos peloteos en los que se imponía por su físico.

Zverev defendió su saque hasta el 3-3, pero cuando más incómodo tenía a Sinner, el italiano puso el ‘break’ con el que acabaría ganando el set por 6-4 y la semifinal.

Sinner solo colocó un 57 % de primeros saques, pero ganó el 83 % con ese primer servicio y también un 64 % con el segundo. Convirtió tres de las seis bolas de ‘break’ que tuvo y salvó la única que afrontó.

El italiano terminó con 18 golpes ganadores y solo 13 errores no forzados.

En Indian Wells, Sinner busca su primer título del año tras haber caído en semifinales del Abierto de Australia y en cuartos de final en Doha, ambos torneos conquistados por Alcaraz.

El italiano se convierte en el sexto hombre en alcanzar la final en los seis Masters 1.000 sobre pista rápida después de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y Daniil Medvedev.