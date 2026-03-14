Sergio Pérez toma con humor el desprendimiento de piezas de su Cadillac

Gran Premio de China F1. Así quedó el auto de Sergio Pérez tras la jornada del sábado en la que los problemas con el Cadillac estuvieron a la orden del día. (@CadillacF1News)

Sergio Pérez y los problemas con su Cadillac continúan, este sábado volvió a enfrentar una jornada complicada en el Gran Premio de China, marcada por la inconsistencia técnica y problemas de fiabilidad, situación que inició el viernes cuando no pudo tomar parte en la clasificación para la Sprint.

A todo eso el piloto mexicano explicó que la estrategia del equipo se ha centrado en mitigar las debilidades del coche en un circuito que castiga severamente los neumáticos.

“Creo que estamos forzando bastante la configuración, especialmente de cara a la carrera, para intentar proteger ese neumático delantero izquierdo que ha sufrido de forma muy severa en nuestro coche”, admitió Pérez.

Falla la operación ejecutiva

La sesión cronometrada, lejos de ser el escenario para una remontada tras una difícil Sprint, se convirtió en una carrera contra el reloj. ‘Checo’ Pérez reveló que la ejecución operativa falló en momentos críticos, dejando al coche número 11 en una posición vulnerable antes de siquiera marcar un tiempo competitivo comprometiéndolo desde la Q1.

“Desafortunadamente, la clasificación se vio comprometida; llegamos tarde, perdimos una tanda de vueltas y luego tuve un problema con la entrega de energía que nos costó mucho tiempo, así que fue muy lamentable”, detalló el mexicano en la zona de medios.

A pesar de los fallos, Sergio Pérez mantiene la confianza en que el ritmo de carrera podría ser superior a lo mostrado en una sola vuelta rápida: “Creo que había bastante más potencial en el auto y espero que podamos tener una buena carrera con los Aston Martin y darles pelea”.

Se desprendieron partes del Cadillac

Durante la carrera Sprint al monoplaza de Pérez se le desprendieron piezas de la carrocería. En la transmisión internacional se exhibió como se desprendían partes posteriores del Cadillac. Una imagen posterior en redes sociales mostró que todo el costado derecho se había destruido.

Al ser cuestionado sobre si hubo contacto con otros vehículos; Pérez recurrió al sarcasmo para explicar lo sucedido. “Estábamos buscando reducir la resistencia para la carrera”, bromeó ‘Checo’, luego recuperar la seriedad: “Desafortunadamente no fue así; ya veremos, ya veremos mañana (madrugada del domingo en México)”.

Espera terminar la carrera con coche completo

Gran Premio de China F1. El piloto mexicano 'Checo' Pérez observa el trabajo de los ingenieros en el monoplaza que sufrió desprendimientos. (@CadillacF1News)

El equipo aún no tiene respuestas claras sobre el origen de estos fallos estructurales. “No, todavía no lo sabemos”, respondió tajantemente cuando se le preguntó si habían encontrado algún tornillo suelto.

“Obviamente todavía son los primeros días para el equipo, pero estamos aprendiendo cada día que pasa”, reflexionó. “Espero que mañana podamos terminar la carrera con el coche completo”.

Para la carrera del GP de China (01.00 horas del domingo 15 de marzo), Valtteri Bottas saldrá desde el sitio 20 y Pérez desde el 22 y último.