¿Por qué Lionel Messi puede ganar su noveno Balón de Oro?

Lionel Messi Lionel Messi entre los 30 finalistas del Balón de Oro este 2026. (Mexsport)

Lionel Messi compite nuevamente por un Balón de Oro, el cual sería un premio con el que cerraría su carrera y este 2026 tiene amplias posibilidades de llevarse este galardón a casa.

¿Messi está nominado al Balón de Oro 2026?

Así, Messi figura entre los nominados al Balón de Oro de este 2026 y a pesar de jugar en la MLS, el argentino está entre los 30 mejores del mundo, algo que Cristiano Ronaldo no pudo conseguir.

De esta forma, Lionel Messi entre los 30 finalistas del Balón de Oro, por lo que este nombramiento también tiene que ver con su rendimiento con Argentina en el Mundial 2026.

A sus 39 años, Lionel Messi vuelve a estar entre los mejores del mundo y es un logro que Cristiano Ronaldo no pudo obtener, al menos este periodo.

Messi tiene un reconocimiento global hasta la fecha a pesar de jugar en la MLS, pero en el Mundial logró ocho goles y cuatro asistencias, por lo que llevó a la Argentina a disputar la Final del torneo, la cual perdieron por la mínima ante España.

¿Por qué Lionel Messi puede ganar el Balón de Oro en el 2026?

Además, en lo que va del año futbolístico Messi disputó 48 partidos en los que marcó 45 goles y dio 30 asistencias, números que son la envidia de cualquier jugador hoy en día.

Además, Messi fue campeón en diciembre de 2025 con el Inter Miami y fue nombrado MVP, por lo que es parte importante del futbol estadounidense.

Además, Lionel Messi anotó 29 goles en 28 partidos disputados y logró 23 asistencias, números que nadie igualó en la MLS.

Luego de dos años de ausencia entre los nominados al Balón de Oro, Lionel Messi ahora puede sentirse satisfecho, ya que tiene amplias posibilidades de ganar otro trofeo para su vitrina, la cual ya está llena de éxitos.