Santos vs. FC Juárez Santos vs. FC Juárez: Dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX (Cuartoscuro)

De cara a esta Jornada 8 de la Liga MX, Santos Laguna y FC Juárez no han tenido el rendimiento deseado dentro del Torneo Apertura 2026.

Al llegar a la mitad del calendario regular, ambos clubes están urgidos de sumar de a tres para alejarse de los últimos lugares de la tabla. Por un lado, Santos solo registra un punto en lo que va del torneo, conseguido tras un empate frente a los Tigres.

Por otro lado está FC Juárez, el único conjunto que no ha logrado sumar ni un solo punto tras siete jornadas disputadas y un total de 21 goles en contra. Los Bravos deberán demostrar de qué están hechos para limpiar su imagen que han dejado en el torneo. Por ello, aquí conocerás el horario, las opciones de transmisión y las plataformas para seguir en vivo este encuentro.

¿Dónde y cuándo se enfrentarán Santos vs. FC Juárez?

Para ver qué equipo logra salir con la victoria y sumar unidades en la clasificación, este encuentro de la Jornada 8 se jugará este domingo 13 de septiembre teniendo como escenario principal la cancha del Estadio TSM Corona.

¿A qué hora empieza el partido de la Jornada 8?

El primer silbatazo se dará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). No te puedes perder este compromiso justo ahora que nos encontramos a la mitad del calendario regular del Apertura 2026.

¿En qué canal y plataformas de streaming van a transmitir el juego?

Para este próximo encuentro, podrás seguir la transmisión en vivo mediante las plataformas de streaming de ViX y Disney+, así como en televisión a través de la señal de ESPN.

Posibles alineaciones del Santos vs. FC Juárez

Santos Laguna

Carlos Acevedo

Efraín Orona

Felipe Sánchez

Franco Pardo

Mauricio Cuevas

Kevin Palacios

Diego González

Aldo López

Fran Villalba

Ramiro Sordo

Ezequiel Bullaude

FC Juárez