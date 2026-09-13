Real Sociedad vs. Atlético de Madrid Real Sociedad vs. Atlético de Madrid: Horario, canal y dónde ver EN VIVO (Pexels)

LaLiga EA Sports 2026/27 se alista para disputar su quinta jornada con uno de los encuentros más reñidos y atractivos del arranque de temporada: la rivalidad entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

Ambos conjuntos llegan a esta cita igualados con 7 puntos en la clasificación tras las primeras fechas del torneo; sin embargo, la diferencia de goles ubica al cuadro colchonero en la sexta posición, mientras que el club txuri-urdin se coloca momentáneamente en el noveno escalón.

¿Cuándo y dónde se jugará el Real Sociedad vs. Atlético de Madrid?

El enfrentamiento correspondiente a la Jornada 5 se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre, teniendo como escenario la cancha del Estadio de Anoeta, donde la Real Sociedad buscará hacer valer su localía frente al Atlético de Madrid.

¿A qué hora comienza el partido?

El balón comenzará a rodar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México); prepara el reloj para seguir cada detalle de este encuentro entre dos titanes de LaLiga.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Para el público en México, el encuentro se transmitirá de manera exclusiva a través de la señal de televisión de paga de Sky Sports.