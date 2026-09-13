Antonelli conquista el Madring y deja el Mundial de F1 al borde del jaque mate

IMBATIBLE. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera de toda la historia disputada en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano diseñado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid. EFE/ Juanjo Martin (JUANJO MARTIN/EFE)

Andrea Kimi Antonelli volvió a confirmar que es el hombre del momento en la Fórmula Uno. El piloto italiano de Mercedes conquistó este domingo el histórico debut del Gran Premio de España en el nuevo circuito semiurbano de Madring, ubicado en IFEMA Madrid, para consolidarse como líder absoluto del campeonato y acercarse cada vez más a su primer título mundial.

A sus apenas 20 años, el talento nacido en Bolonia sumó su octava victoria de la temporada, imponiéndose por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren) en una carrera intensa que marcó el regreso de la Máxima Categoría a la capital española después de 45 años.

La celebración tuvo un significado especial para Antonelli, quien recibió el trofeo de campeón de manos del Rey Felipe VI, en una imagen que simbolizó la consolidación de una de las grandes estrellas emergentes del automovilismo mundial.

Antonelli amplía su dominio en el campeonato

El italiano atraviesa un momento extraordinario. Apenas una semana después de brillar en Monza ante su afición, volvió a mostrar una madurez notable para gestionar una competencia compleja y reforzar su liderato en el campeonato.

Con este resultado, Antonelli acumula 292 puntos, una ventaja de 81 unidades sobre su compañero George Russell y de 91 respecto a Lewis Hamilton, quien abandonó la carrera debido a problemas mecánicos en su Ferrari.

La diferencia es tan amplia que, incluso sin sumar puntos en las próximas tres competencias del calendario, el piloto de Mercedes seguiría llegando como líder al Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

Además, el joven italiano se acerca a un logro histórico: convertirse en el primer campeón mundial italiano desde Alberto Ascari, quien conquistó el último título para su país hace 73 años.

Norris perdió la pole y Verstappen volvió al podio

La clasificación había anticipado una batalla cerrada. Lando Norris se convirtió en el primer poleman de la historia del Madring al superar a Antonelli por apenas una centésima de segundo.

Sin embargo, la carrera tuvo una historia diferente.

Aunque Norris defendió inicialmente la primera posición, Antonelli mantuvo siempre el ritmo necesario para pelear por la victoria. Por su parte, Verstappen protagonizó varias disputas intensas durante la competencia y logró asegurar el segundo puesto tras resistir la presión final del piloto británico de McLaren.

El podio quedó conformado por:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren)

Mientras tanto, Charles Leclerc finalizó cuarto tras apostar por una estrategia diferente que lo mantuvo en el liderato durante buena parte de la prueba antes de realizar su última parada.

Mercedes también manda entre los constructores

La victoria del italiano y el quinto puesto de George Russell permitieron a Mercedes fortalecer su liderato en el Campeonato de Constructores.

La escudería alemana alcanzó los 503 puntos, ampliando significativamente su ventaja sobre Ferrari y consolidándose como la referencia de la temporada 2026.

La consistencia de ambos pilotos ha sido una de las claves del éxito de la estructura dirigida por Toto Wolff, que parece haber recuperado definitivamente el protagonismo perdido en años recientes.

Jornada amarga para Alonso, Sainz y ‘Checo’ Pérez

El estreno del Madring estuvo lejos de satisfacer a los aficionados españoles.

El bicampeón mundial Fernando Alonso nunca encontró ritmo con su Aston Martin y concluyó en la decimoséptima posición, después de una carrera complicada marcada por cambios estratégicos y limitaciones mecánicas.

La situación fue todavía peor para Carlos Sainz, quien había arrancado desde el fondo de la parrilla tras una sanción en clasificación. El madrileño recibió además una penalización de cinco segundos por un contacto con Alonso y terminó abandonando la prueba a falta de 13 vueltas.

Tampoco hubo fortuna para el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que nuevamente enfrentó dificultades con su Cadillac MAC-26 y se retiró antes de la recta final.

Colapinto brilló y fue el mejor representante latinoamericano

La nota positiva para el automovilismo hispanoamericano fue la actuación de Franco Colapinto.

El piloto argentino realizó una carrera sólida, defendió con éxito su posición frente a varios rivales y cruzó la meta en un destacado séptimo lugar para sumar puntos importantes con Alpine.

Colapinto mostró velocidad desde la clasificación y confirmó su crecimiento dentro de la categoría con uno de los resultados más destacados de la temporada.

El Madring aprueba su primer examen

El nuevo circuito madrileño ofreció un espectáculo atractivo en su estreno mundial.

Con 5.416 metros de longitud, el trazado combina largas rectas, fuertes frenadas, cambios de elevación y sectores de alta velocidad. Entre sus características destaca la curva “Monumental”, un peralte de medio kilómetro y hasta 24 por ciento de inclinación que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más llamativos del calendario.

La primera visita de la Fórmula Uno al Madring terminó con un ganador contundente y un mensaje claro para el resto de la parrilla: Andrea Kimi Antonelli controla el campeonato y, salvo una auténtica catástrofe deportiva, parece encaminado a convertirse en el nuevo rey de la Fórmula Uno.