México gana plata y bronce en la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco

Torneo de World Archery. Dafne Quintero y Rodrigo González muestran sus medallas ganadas en la Final de Copas del Mundo, evento que se celebra en Saltillo, Coahuila. (Cortesía Conade)

México conquistó medallas de plata con Dafne Quintero y de bronce con Rodrigo González en la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, evento que se celebra en Saltillo, Coahuila, este fin de semana.

La gran decepción del arco compuesto fue Andrea Maya Becerra, la número uno del mundo en la especialidad, fue eliminada en los cuartos de final del evento al que solo asisten los ocho mejores arqueros de toda la temporada,

En la final femenil, Maya Becerra fue quien disputó el primer encuentro de cuartos de final y lo hizo frente a la británica Ella Gibson, ante quien cayó por marcador de 148-147, perdiendo toda opción de avanzar a la disputa de las preseas.

Mientras Dafne Quintero libró un cerrado duelo con la turca Hazal Burun por 144-143 que el sirvió para instalarse en la ronda de semifinales, instancia en la que cobró venganza de su compañera Becerra ante Gibson, pero tuvo que hacerlo en flecha de oro después de un empate de 146-146 puntos.

En la disputa por la medalla de oro, Quintero cayó por 144-145 frente a la estadounidense Alexis Ruiz.

Para Dafne esta medalla tiene un logro muy especial. La atleta de 27 años mencionó que físicamente no se recuperó de un accidente dramático que sufrió hace solo unas semanas.

“No sé cuánta gente lo sabe, pero tuve un accidente de coche hace un mes, así que no estoy completamente curada. Así que sabía que tenía ese reto de llegar y luego todo el lío mental que tenía que pasar. “Creo que he descubierto una nueva capacidad de quién soy y qué puedo manejar.”

Para la mexicana originaria de Coahuila es su tercera presea de un evento como este, después de las medallas de bronce conquistadas en 2023 y 2024.

El bronce de Rodrigo González

En la ronda de cuartos de final, Rodrigo González García libró una dura lucha con el holandés Mike Scholoesser a quien dejó en el camino tras vencerlo en flecha de oro, luego de un marcador de 146-146. Ya en semifinales venció por 149-147 al colombiano Pablo Gómez, quien por su parte había superado en los cuartos de final al también mexicano Sebastián García por 149-148.

En la disputa por el pase a la final González sucumbió ante el danés Mathías Fullerton por 145-149. Y en la lucha por la medalla de bronce el mexicano superó al colombiano Pablo Gómez por 149-147. Esta es la segunda medalla de bronce de México en arco compuesto desde la que obtuvo Julio Fierro en 2012.

Finales de arco recurvo en domingo

La actividad de la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco culmina este domingo con los ocho mejores arqueros de la temporada femenil y varonil.

Por México estarán buscando un sitio en el podio en primera instancia el olímpico Matías Grande y después del mediodía local, las también olímpicas Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia, ambas estarán buscando llegar a la medalla de oro.