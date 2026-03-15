Alcaraz firma el séptimo mejor inicio de año en la historia del ATP

UNO DE LOS MEJORES. Desde su debut como profesional en 2020, Carlos Alcaraz ha levantado 26 títulos y ha conquistado cuatro trofeos de Grand Slam.

Una racha que lo impulsó a lo más alto

La impresionante secuencia de triunfos llevó a Alcaraz a conquistar dos títulos consecutivos en el inicio del curso, consolidando su dominio en pista dura y reforzando su posición entre la élite del ranking mundial.

El momento de la derrota tenía que llegar y fue en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, donde el español vio cortada su racha tras caer ante un sólido Daniil Medvedev, quien frustró su pase a una nueva final en California.

Indian Wells y un freno inesperado

Hasta ese partido, el jugador de El Palmar había sumado cuatro victorias más en el desierto californiano, mostrando un nivel competitivo altísimo tanto desde el fondo de la pista como en los momentos de mayor presión.

Medvedev, uno de los rivales más incómodos del circuito, logró neutralizar el juego agresivo del español y se convirtió en el obstáculo que puso fin a una racha que ya figuraba entre las mejores de la era moderna del ATP.

Un arranque histórico en su carrera

Desde su debut como profesional en 2020, Carlos Alcaraz ha levantado 26 títulos y ha conquistado cuatro trofeos de Grand Slam, logros que lo colocan como uno de los jugadores más exitosos de su generación.

Sin embargo, nunca había iniciado una temporada con un rendimiento tan consistente, lo que le permite aparecer ahora en el top 7 histórico de mejores comienzos de año, una estadística dominada por nombres legendarios.

Solo leyendas por delante

Por delante del pupilo de Samuel López únicamente figuran los 20 triunfos consecutivos de Rafael Nadal en los primeros meses de 2022 y tres registros de Novak Djokovic:

41 victorias seguidas en 2011 ,

, 26 en 2020 ,

, 17 en 2013.

Con 16 triunfos, Alcaraz comparte escalón con Sinner y también con Federer, quien alcanzó esa cifra en 2006.

La mejor racha de su carrera

En términos globales, la mejor seguidilla de victorias del español en el circuito se mantiene en 24 triunfos consecutivos, logrados la temporada pasada, hasta que fue frenado en la final de Wimbledon, en un duelo de alto voltaje que confirmó la rivalidad emergente con Sinner.

Esa serie dejó claro que el español no solo es capaz de encadenar resultados, sino de sostener un nivel superlativo durante largos periodos de competencia.

Miami, la próxima estación

El siguiente reto para Carlos Alcaraz será el Masters 1000 de Miami, que arranca esta semana y donde buscará iniciar una nueva racha positiva en una sede que le trae recuerdos contrastantes.

En 2022, el murciano se proclamó campeón, mientras que en 2024 quedó eliminado en su debut tras caer ante el belga David Goffin, un resultado que ahora intentará dejar atrás con una versión más madura y completa de su tenis.