América vs Mazatlán: ¿Cómo y dónde ver en vivo hoy el partido de la Jornada 11 de la Liga MX? (Cuartoscuro)

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este domingo con un duelo atractivo cuando América reciba a Mazatlán en la Jornada 11. El conjunto azulcrema buscará aprovechar su localía para seguir sumando puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Por su parte, el equipo sinaloense llega con la misión de dar la sorpresa en la capital del país y conseguir un resultado que le permita escalar posiciones en la tabla general. El encuentro genera expectativa entre los aficionados, ya que ambos clubes necesitan puntos en esta etapa del torneo.

América vs Mazatlán: horario del partido de hoy de la Jornada 11 de la Liga MX

El partido entre América y Mazatlán se disputará este domingo 15 de marzo como parte de la Jornada 11 del Clausura 2026. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas intentarán imponer condiciones frente a su afición.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Este duelo forma parte de la recta media del torneo, una fase clave para que los equipos comiencen a definir sus aspiraciones rumbo a la Liguilla.

Cómo llegan América y Mazatlán al partido de la Jornada 11

América llega a este compromiso con la intención de mantener el buen paso en el torneo y seguir sumando puntos que lo acerquen a los primeros puestos de la clasificación. El equipo dirigido por André Jardine ha mostrado solidez en varios momentos del campeonato, aunque todavía busca mayor regularidad en su rendimiento.

Mazatlán, por su parte, enfrenta el encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea dentro de la tabla general. El conjunto sinaloense ha tenido un torneo irregular, pero sabe que un resultado positivo ante uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano podría representar un impulso importante en su campaña.

Ambos equipos llegan con objetivos claros en esta Jornada 11, por lo que se espera un partido disputado en el que cada punto puede marcar diferencia rumbo a la fase final del torneo.

Dónde y cómo ver en vivo América vs Mazatlán, partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Los aficionados podrán seguir el partido América vs Mazatlán en vivo a través de diferentes opciones de transmisión. El encuentro será transmitido en televisión abierta y también estará disponible en plataformas digitales.

Para quienes prefieren verlo desde televisión, el partido podrá seguirse por Canal 5 y TUDN. También estará disponible mediante streaming en la plataforma ViX Premium, que ofrece la señal en línea.

América vs Mazatlán hoy: previa del partido

El duelo promete emociones en la cancha, ya que América buscará hacer valer su localía, mientras Mazatlán intentará sorprender y sumar puntos importantes en esta etapa del torneo.