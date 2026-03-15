Checo Pérez da la cara tras el choque con Bottas en China: “Tuve toda la culpa”

EN CONSTRUCCIÓN. “Lo negativo es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en muchas facetas”, aseguró Checo, dejando claro que el proyecto Cadillac aún está en fase de construcción.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Cadillac, no esquivó responsabilidades tras el incidente que protagonizó con su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, durante el Gran Premio de China, segunda fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

Con autocrítica y franqueza, Pérez reconoció que la maniobra fue un error propio y que terminó por arruinar sus aspiraciones en la carrera disputada en el circuito de Shanghái. “Tuve toda la culpa”, sentenció el tapatío, quien finalizó 15º, último entre los pilotos que lograron ver la bandera a cuadros tras siete abandonos.

“Vi el hueco y fui por él”

El propio Checo explicó con detalle el momento del contacto, dejando claro que no hubo mala fe, pero sí una mala lectura de la situación en pista. “Vi el hueco y fui por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio”, relató el mexicano.

“Afortunadamente, no pasó nada grave”, añadió Pérez, aliviado de que el incidente no tuviera consecuencias mayores para ninguno de los dos monoplazas del equipo estadounidense.

El piloto de Cadillac fue más allá y reconoció el impacto directo que tuvo la acción en su desempeño. “Lamentablemente, me costó la carrera”, aceptó, reiterando que “no hubo mala intención” y que lo fundamental en estos casos es asumir el error. “Lo importante es disculparse, reconocer que la has regado, y que a veces cometes errores”, subrayó.

Balance amargo, pero con autocrítica

Más sereno tras el final de la competencia, Checo Pérez destacó como punto positivo que ambos autos lograran terminar la prueba. “Afortunadamente, Bottas terminó la carrera. En general, lo positivo es que terminamos intactos”, apuntó.

Sin embargo, el mexicano no ocultó su preocupación por el rendimiento general del equipo en este arranque de temporada. “Lo negativo es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en muchas facetas”, concluyó, dejando claro que el proyecto Cadillac aún está en fase de construcción.

Antonelli gana; Mercedes domina el arranque de 2026

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato 2026 y la primera del año en disputarse bajo el formato especial con carrera al esprint. La prueba corta del sábado fue ganada por George Russell (Mercedes), quien confirmó su gran momento tras haber triunfado también en el Gran Premio de Australia.

En la carrera principal, tras recorrer 305.3 kilómetros distribuidos en 56 vueltas al trazado de 5,451 metros, el triunfo fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), consolidando el dominio de la escudería alemana en el inicio del campeonato.

Calendario en pausa y mirada puesta en Japón

La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo 29 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Posteriormente, el campeonato entrará en un parón forzado.

Las carreras programadas en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril) fueron canceladas por la FIA, al menos en sus fechas originales, debido al conflicto bélico en Oriente Medio, por lo que el siguiente compromiso confirmado será el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo.