Isaac Del Toro conquista la Tirreno-Adriático y hace historia para México

HISTÓRICO El ciclista mexicano se impone con calidad, fuerza y determinación. (ROBERTO BETTINI/EFE)

Isaac Del Toro se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático, convirtiéndose en el primer ciclista mexicano en ganar el emblemático ‘Tridente’ de la Carrera de los Dos Mares, tras una semana de dominio absoluto en territorio italiano.

El corredor del UAE Team Emirates llegó al desenlace con la general sentenciada gracias a su exhibición en la etapa previa y celebró el título en San Benedetto del Tronto, pese a verse involucrado en una caída sin consecuencias en los metros finales. La última etapa fue ganada al esprint por el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Con apenas 22 años y 26 victorias como profesional, Del Toro confirma su irrupción entre la élite del ciclismo mundial y firma la mayor victoria de su carrera, colocando a México en la historia de una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.