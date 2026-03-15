Pumas se levanta con diez y le arranca el empate al líder Cruz Azul

CAPITÁN. El portero costarricense Keylor Navas, estuvo magnífico bajo los tres palos. (MarcoTulioGonzRod)

Los Pumas UNAM firmaron una remontada de carácter al empatar 2-2 ante Cruz Azul, pese a quedarse con 10 hombres en la recta final del encuentro, en un duelo en el que La Máquina dejó escapar la victoria, aunque el punto le permitió recuperar el liderato del torneo Clausura 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón dominó buena parte del partido y se fue al descanso con ventaja de dos goles; sin embargo, la reacción universitaria, impulsada por su afición y sostenida incluso tras la expulsión de Nathan Silva, terminó por equilibrar el marcador en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul golpea primero y controla el primer tiempo

Tras una primera media hora disputada, Cruz Azul se adueñó del balón y del ritmo del juego, reflejándolo en el marcador con dos anotaciones que parecían encaminarlo a una victoria cómoda como visitante.

El 0-1 llegó al minuto 35, cuando en un tiro de esquina el colombiano Willer Ditta bajó el balón para el argentino Nicolás Ibáñez, quien no perdonó con un certero remate de cabeza. Antes del descanso, al 42’, Carlos Rodríguez amplió la ventaja con un disparo de derecha, tras una asistencia de Jorge Rodarte, para el 0-2 parcial.

Pumas reacciona y encuentra vida desde el manchón penal

Obligados a cambiar el guion, los universitarios adelantaron líneas en la segunda mitad y comenzaron a presionar a una zaga celeste que empezó a mostrar fisuras.

La recompensa llegó al minuto 61, cuando el brasileño Juninho ejecutó con precisión un tiro penal, acercando a Pumas en el marcador y encendiendo a la tribuna auriazul.

Expulsión polémica y empate con sello de carácter

Cuando mejor jugaban los locales, el brasileño Nathan Silva fue expulsado en una decisión polémica, dejando a Pumas con un hombre menos y aparentemente en desventaja definitiva.

Lejos de replegarse, el conjunto universitario mostró personalidad y mantuvo la presión hasta que al minuto 77, en una disputa dentro del área, Willer Ditta terminó enviando el balón a su propia portería, decretando el 2-2 y consumando una remontada anímica para los de casa.

Keylor Navas sostiene a Pumas y Cruz Azul se queda sin triunfo

En el cierre, Cruz Azul buscó recuperar la ventaja, pero se topó con un Keylor Navas inspirado, quien fue factor con varias atajadas clave para preservar el empate y evitar la caída universitaria.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y una derrota, para colocarse un punto por encima del Toluca, que horas antes igualó 1-1 ante Atlas.

Resultados de la jornada y movimientos en la tabla

En otros encuentros de la jornada, Guadalajara goleó 3-0 al Santos Laguna y se colocó en el tercer lugar, con dos tantos de Armando González y uno de Ricardo Marín.Tijuana venció 3-0 al León, con doblete de Kevin Castañeda y un gol del uruguayo Diego Abreu.

Pachuca rescató un empate 1-1 en casa del San Luis, gracias a un tanto al minuto 90 del venezolano Salomón Rondón, luego de que el italiano Joao Pedro adelantara a los potosinos y llegara a 10 goles, consolidándose como líder de goleo, dos más que Armando González.

La undécima jornada inició el viernes con los empates Puebla-Necaxa (0-0) y Juárez-Monterrey (2-2), y se cerrará este domingo con los duelos Tigres UANL vs Querétaro y América vs Mazatlán.